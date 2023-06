Remco Evenepoel, die even schrikt van hond na finish, over zijn wisselvallige etappe: “Dit was de enige manier om te overleven”

Het zag er even benard uit voor Remco Evenepoel in de vierde rit van de Ronde van Zwitserland , maar de wereldkampioen vond bergop zijn tweede adem en finishte uiteindelijk nog als tweede . “Deze tactiek was de enige om te overleven.” Na de aankomst moest Evenepoel even bekomen, maar werd hij opgeschrikt door een hond.

Jojo Remco Evenepoel. De wereldkampioen moest meermaals lossen in de tweede bergetappe van de Ronde van Zwitserland, maar finishte uiteindelijk toch knap als tweede. “Ik had moeite met de tempowisselingen”, gaf Evenepoel na afloop toe. “Ik weet van mezelf dat ik wel een heel hoog tempo kan blijven aanhouden in deze vorm. Dit is voor mij dus de enige juiste tactiek om hier te overleven. Ik moest dat tempo gewoon blijven gewoon volgen - comfortabel pijnlijk. Het toont dat ik wel een goeie vorm te pakken heb, maar door de muur kan ik niet gaan.”

Evenepoel sprintte alsnog naar de tweede plaats.

Morgen staat in Zwitserland de koninginnenrit op het programma. Evenepoel is derde in het klassement op 16 seconden van leider Felix Gall. “Hem mag ik vooral geen 2 minuten voorsprong geven”, zegt Evenepoel. “Het doel is om geen verdere achterstand op te lopen, want bergop is hij sowieso de te kloppen man. Het parcours zou me morgen wel iets beter moeten liggen. Ik moet in mijn eigen tempo blijven geloven.”

“Als je mijn resultaten bekijkt, rijd ik best een goeie Ronde van Zwitserland, maar ik voel dat het niet mijn topvorm is zoals in Catalonië en in de Giro”, geeft Evenepoel nog aan. “Daar speelde ik, bij wijze van spreken, met mijn pedalen. Hier moet ik vooral de schade proberen te beperken. Voorlopig lukt dat best goed - behalve op Gall dan.”

KIJK. Hond komt vlak na finish te dicht bij Evenepoel: “Sorry, ik ben bang”

KIJK. Evenepoel finishte als tweede in de vierde rit

Evenepoel. / Evenepoel schrikt van hond.