Remco Evenepoel: “De slotklim vandaag? Buiten de tijdrit heb ik geen enkele etappe verkend, dus er staan mij veel cadeaus te wachten”

Vijf minuten na ritwinnaar Marc Soler kwamen de klassementsmannen broederlijk naast elkaar over de streep. “Maar het was geen gemakkelijke dag”, vertelde Remco Evenepoel na afloop. “Het duurde héél lang tot de vroege vlucht ontstond. En dat hakte er wel in bij veel renners. Dat is misschien de reden waarom het later kalm bleef. Ik had ook gelezen dat Jumbo-Visma het (de rode trui, red.) wilde laten gaan. Vandaar de iets rustigere dag. Maar dat is altijd welkom, zeker in een koers van drie weken”, lachte onze landgenoot.