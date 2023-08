Remco Evenepoel blijft “normaal gezien” bij Soudal Quick-Step, maar vraagt ook na komst Landa nog meer versterking

“Normaal rijd ik volgend jaar ook voor de ploeg.” Remco Evenepoel (23) nam een groot stuk van de twijfels over zijn toekomst weg: hij is van plan om in 2024 nog steeds voor Soudal Quick-Step te koersen, zegt hij. “Een contract is een contract, daar moet je respect voor hebben. Maar ik hoop wel dat we nog beter kunnen worden.”

Evenepoel deed zijn verhaal in de Lanterne Rouge Cycling Podcast. Op de vraag of hij volgend jaar nog steeds voor Soudal Quick-Step rijdt, antwoordde hij: “Normaal wel. Ik heb een contract tot 2026. Daar moet je respect voor hebben. Een contract is een contract, je kan niet zomaar zeggen: dag en tot ziens. De wielerwereld is de voetbalwereld niet waar je voor 200 miljoen euro een speler koopt of verkoopt.”

Zijn vader had tijdens het WK twijfel gezaaid door op dezelfde vraag ontwijkend te antwoorden. Hij zei dat hij niet kon beloven dat zijn zoon zou blijven. Meteen regende het weer speculaties over een mogelijke transfer naar Ineos. Dat lijkt dus niet meteen aan de orde. Integendeel, Evenepoel sprak uitgebreid over de uitbouw van de eigen ploeg. “Ik hoop dat we nog veel beter kunnen worden als team”, benadrukte hij. “Op vlak van wetenschap, voeding en dingen rond de ploeg. Dan kunnen we snel even goed worden als Jumbo en UAE.”

KIJK. Patrick Evenepoel: “Er moet veel veranderen om te kunnen strijden met Pogacar en Vingegaard”

De komst van Mikel Landa vindt hij alvast een heel goed signaal. “Dit kan wel eens de beste move zijn die Patrick Lefevere gedaan heeft dit seizoen. Zijn ervaring is zeer bruikbaar voor onze jonge rondeploeg. Maar ik lieg niet als ik zeg dat ik hoop dat er nog iemand van het niveau net onder Landa bijkomt. Ik weet dat dit soort renners duur is, maar het niveau van de ploeg gaat omhoog als er interne concurrentie bij komt.”

Opvallend: Evenepoel hoopt ook dat Julian Alaphilippe volgend jaar de Tour wil rijden in zijn dienst. “Ik geloof 200 procent in Julian. In de bergen kan hij een ‘super domestique’ zijn. Als hij top is, hoort hij bergop bij de beste tien van de wereld. Niet per se aan de finish, maar wel tot op een paar kilometer van het einde. Op het vlakke hebben we met Lampaert en Asgreen al renners die even goed zijn Luke Rowe destijds bij Ineos of Nathan Van Hooydonck bij Jumbo. Nu gaat het nog om de klimmers.”

Remco Evenepoel praat over zijn toekomst bij Soudal Quick-Step vanaf 1:16:35

