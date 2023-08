Remco Evenepoel bevestigt dat hij “normaal gezien” bij Soudal Quick-Step blijft: “Een contract is een contract”

In wielerland gonst het al een tijdje van de geruchten over een vroegtijdig vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step. Vooral Ineos Grenadiers werd genoemd als mogelijke bestemming, al wist HLN dat vooral Lidl-Trek, Israel-Premier Tech en Bora-Hansgrohe concrete opties waren.

Vader Patrick Evenepoel deed aan de vooravond van het WK op de weg een stevige duit in het zakje door niet uit te sluiten dat Evenepoel in 2024 voor een andere ploeg dan Soudal Quick-Step zou kunnen koersen. “Om te kunnen strijden tegen Vingegaard en Pogacar moet de ploeg niet één, maar vier of vijf stappen vooruit zetten.”

Na het WK tijdrijden stelde Eurosport-analist en ex-renner Alberto Contador ook nog eens dat het een publiek geheim was dat Evenepoel in 2024 voor Ineos zou gaan rijden.

Maar in de wielerpodcast ‘Lanterne Rouge’ ontkracht Evenepoel zélf die berichten. Op de vraag of hij volgend seizoen nog voor Soudal Quick-Step rijdt, antwoordt hij: “Normaal gezien wel. Ik heb een contract tot 2026 en een contract is een contract. Het is in het wielrennen niet zoals in het voetbal, waar je 200 miljoen euro kunt geven voor een speler.”