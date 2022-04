Remco Evenepoel beleefde “een dag om snel te vergeten”: “Geleerd dat ik niet graag de Vlaamse klassiekers wil doen”

WielrennenGretig in de inspanning, wankel op de kasseien, geïrriteerd als iets hem niet zinde. Remco Evenepoel (22) maakte een opmerkelijk debuut in de Brabantse Pijl. Een terugblik in vijf thema’s. “Zie me hier staan: we hebben precies de cyclocross van Overijse gereden.”