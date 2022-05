Remco Evenepoel animeert en soleert ook naar winst in Gullegem, maar kijkt vooral verder: “Die geërgerde gebaren ga ik niet meer tonen”

WIELRENNENNa zes dagen Noorwegen, vier uur trainen op maandag en winst in de kermiskoers van Gullegem op dinsdag mag Remco Evenepoel (22) uitrusten van het geleverde werk. Eind van de week begint hij met de voorbereiding op de Ronde van Zwitserland. De Vuelta zit ook al in zijn hoofd. Maar vooral heeft zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik van Evenepoel een ander mens gemaakt. “Sindsdien voel ik me meer ontspannen, op en naast de fiets.”

Een doorgedreven training, meer moest dat dinsdag niet zijn voor Remco Evenepoel in Gullegem Koerse. Evenepoel, zondag nog gevierd als eindwinnaar van de Ronde van Noorwegen, trok van bij de start in de aanval, liet zich na een uur inlopen door een groep achtervolgers, reed op tien kilometer voor de streep toch weer van zijn medevluchters weg en won met ruime voorspong.

“Een laatste, heel intensieve training”, noemde Evenepoel dat. Dat het toch wel zwaar geweest was, zei hij. En dat hij content was dat het goed gelopen was. “Ik had een achtdaags trainingsblok gepland. Ik ben toch blij dat het erop zit.”

Bij dat achtdaagse trainingsblok deelde hij ook de Ronde van Noorwegen in, zelfs met drie ritzeges en de eindzege incluis. “Noorwegen is mooi meegenomen. Het was niet mijn mooiste of grootste overwinning. Mijn cijfers waren erg goed, dat vond ik belangrijker na mijn periode van rust sinds mijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. Mijn doelen liggen natuurlijk in de WorldTour, dat is geen geheim.”

Dat begint met de Ronde van Zwitserland op 12 juni. Na de teleurstelling in de Tirreno-Adriatico en na zijn vierde plaats in de Ronde van het Baskenland mikt hij er op eindwinst. “De ronde eindigt met een tijdrit. Ik kan verdedigend koersen tot de laatste dag. Belangrijk zal zijn om met de beste klimmers mee te zijn in Zwitserland. Daar ga ik alles aan doen.”

Evenepoel heeft, na zijn overwinning in Luik en voor hij naar Noorwegen vertrok, in Spanje intensief getraind. “Ik heb over lange, steile cols gereden. De focus lag op het volhouden van lange inspanningen. Dat is nodig om in Zwitserland en daarna in de Ronde van Spanje goed te zijn.”

Een overwinning in Luik-Bastenaken-Luik heeft ook geholpen. Evenepoel noemt ze een nieuwe mijlpaal in zijn carrière. Zoals zijn eerste klassieke zege in de San Sebastian (2019) of nog zijn val in de Ronde van Lombardije (2020) dat waren. “Luik was de grootste mijlpaal. Sindsdien voel ik me meer ontspannen, op en naast de fiets. Met mijn ouders, met mijn vriendin zijn de discussietjes veel minder geworden. Ik maak me minder druk in zaken waarin ik me vroeger heel erg had geërgerd. Gaat het een dag minder goed op training, dan doe ik het rustig en probeer ik de training ’s anderendaags wel in te halen. Dat is voor mij de beste weg naar de volgende grote doelen.”

Veel leren van Keisse

De openlijke ergernis die hij toonde, in de Brabantse Pijl, in het EK vorig jaar waar hij misbaar maakte tegen Sonny Colbrelli, in de Benelux Tour waar hij het aan de stok kreeg met Gianni Vermeersch, ook dat zal nu tot het verleden behoren, zegt Evenepoel. “Het was sterker dan mezelf. Ik heb daar in de tijd tussen Luik en Noorwegen over nagedacht en me afgevraagd hoe ik dat kon oplossen. In Noorwegen zijn ook dingen gebeurd waar ik me tot voor kort aan had geërgerd. Ik ben rustig gebleven, in m’n eigen kracht blijven geloven. Het is waar dat ik me veel minder ga storen aan zaken. En zeker zal ik het niet meer tonen met gebaren of acties.”

“Dat werkte tegen mij. Het is niet dat ik er door andere renners werd op aangesproken. Het is er wel binnen de ploeg over gegaan. Iljo Keisse is een grote hulp, van hem leer ik veel. Van Patrick Lefevere en de ploegleiders ook. Ik besef, als er wederzijds respect is, dat alles veel makkelijker gaat.”

