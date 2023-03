Regulator Frank Hoste pleit na nieuw incident voor minder motoren in de koers: “Iedereen denkt dat hij onmisbaar is”

Drie renners reden vrijdag voorop op de Oude Kwaremont: Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Drie renners werden omringd door acht (8!) motoren. Frank Hoste somt op. “Er waren de motoren van Renaat Schotte en van Carl Berteele voor de VRT. Er was een motorfiets met een jurylid van de UCI en er was de assistentiemotor van Shimano. Een motor voor de koersinfo, een cameramotor en een motor van de fotograaf. En dan is er mijn motor als regulator voor de koers.”

Hoste: “Acht motoren is teveel. Het probleem is dat iedereen vindt dat hij onmisbaar is. Renaat Schotte en Carl Berteele zeggen dat ze hun werk moeten doen. Die van Shimano zegt dat hij dicht achter de renners moet rijden. Iedereen heeft zijn verhaal. Ze zeggen tegen mij: ‘Ge gaat mijn werk toch niet afpakken, zeker?’ Het is echt een moeilijke wereld.”

We moeten nu ingrijpen. Organisato­ren moeten andere regels gaan hanteren. Dat gaat voor veel discussie zorgen, maar het is iets waar we door moeten.

Vanaf morgen is Frank Hoste regulator voor alle wedstrijden van Flanders Classics, te beginnen met Gent-Wevelgem. “We gaan eens serieus over die motoren moeten spreken. Het is natuurlijk geen prettige boodschap, aan fotografen uit het buitenland vertellen waar ze niet mogen komen en waar ze moeten afstappen. Die hebben reiskosten gemaakt, een moto gehuurd en ze betalen een hotelkamer. Maar als we dit niet doen, blijft het zoals het is. We moeten nu ingrijpen. Organisatoren moeten andere regels gaan hanteren. Dat gaat voor veel discussie zorgen, maar het is iets waar we door moeten.”