REEKS. Het wonderjaar van Remco Evenepoel: “‘Niets’ bestaat niet voor hem. Dus is het gewoon ‘alles’”

Wielrennen Het belang van alleskun­ner Wout van Aert bij Jum­bo-Vis­ma: hoe zelfs Tourwin­naar Vingegaard uit de hand eet van de primus inter pares

Te land, ter zee en in de lucht. Op de weg en zoals gisteren in Mol in het veld. Wout van Aert (28) doet verwonderen. Ook binnen zijn eigen ploeg, die met de winnaar van de Tour de France en Parijs-Roubaix nochtans rijkelijk gestoffeerd is. Of hoe het bij Jumbo-Visma allemaal rond Van Aert draait. Jonas Vingegaard (26) en nieuwkomer/voormalig concurrent Dylan van Baarle (30) schetsen het belang van een alleskunner aan hun zijde en zijn immense populariteit. “Ik heb dan wel de Tour gewonnen, Wout is veel populairder dan ik.”

24 december