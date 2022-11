Recordoogst aan Belgische WK- en EK-medailles in voorbije wielerdecennium en vooral: goud aan de rand van de zon

Wielrennen Wordt Andrei Tchmil nieuwe CEO wieler­ploeg Lotto? “Ik ben er klaar voor”

In de zoektocht naar een nieuwe CEO voor wielerploeg Lotto-Dstny heeft een nieuwe, grote en verrassende naam zich gemeld. Andrei Tchmil (59) is kandidaat om John Lelangue op te volgen, onder wiens leiding Lotto uit de hoogste wielerafdeling is gedegradeerd. “Het doet me pijn dat het zover is kunnen komen.”

23 oktober