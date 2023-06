RECONSTRUCTIE. “We hadden veel te verliezen”: Van der Poel onbedreigd naar eindwinst in Ronde van België, concurrentie heeft het aan zichzelf te wijten

Mathieu van der Poel won de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour na een solo van 36 kilometer. De Nederlander was in Durbuy een klasse beter dan de rest, maar toch was zijn zege niet zo vanzelfsprekend als de uitslag doet vermoeden. In de achtervolging reden ze vooral om niet zelf te verliezen, in plaats van te proberen winnen, waardoor Van der Poel een ‘vrijgeleide’ kreeg. Thibau Nys: “Ik denk niet dat ik lieg als ik zeg dat ik de benen had om te winnen, maar we belandden in een situatie die jammer was voor mij.”