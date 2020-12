Ready? Aim! Fire! Tom Boonen en Hugo Camps fileren het Belgische wielerjaar: “Het was iets te veel Wout van Aert. Eén vedette, zo zit het peloton niet in elkaar”

WielrennenLinks: een koersminnaar met romantische ziel. Rechts: een voormalige wielergod met klare kijk. Een bijzonder duo blikt terug op een bijzonder Belgisch wielerseizoen. Hugo Camps (77) en Tom Boonen (40) op hun best. Ready? “Dries Devenyns is de renner van het jaar.” Aim. “Naar Lotto gaan, is een troostprijs.” Fire! “Lefevere is Mussolini in het kwadraat.”