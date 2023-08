REACTIES. “Zo trots op Lotte”: ook bondscoach Willems, ploeggenotes en zelfs tegenstanders emotioneel na wereldtitel Kopecky

KIJK. “Half dagje met mijn familie is verdiend”: wereldkam­pi­oen Remco Evenepoel is weer (voor heel even) in het land

De wereldkampioen is weer in ons land. Remco Evenepoel (23) landde deze avond in Zaventem. Zijn vader Patrick stond hem, in het bijzijn van fans en nieuwsgierige passanten, op te wachten. Evenepoel veroverde gisteren in Glasgow op het WK wielrennen de titel in het tijdrijden. Een half dagje is hij nu bij zijn familie. Om dan weer voor anderhalve maand van huis te zijn.