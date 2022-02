REACTIES. Victor Campenaerts: “Twee keer lek, wat een rotte dag” - Naesen: “Van Aert was buitenaards” - Lampaert: “Niet op de afspraak op de Berendries”

Hoe sterk was Victor Campenaerts in deze Omloop? Twee lekke banden hielden hem niet tegen om zich nog te plaatsen in de sprint om de dichtste ereplaatsen, Campenaerts werd uiteindelijk vijfde. “Ik reed vandaag misschien met een te lage bandendruk. Ik reed twee keer lek en bij de tweede keer ben ik gevallen door mijn lekke band. Ik remde voor een valpartij voor mij, maar ik schoof keihard weg met mijn voorwiel.”

Lotto Soudal kleurde op dat moment de koers met Florian Vermeersch. “Dat was een goeie situatie, ik kon me daardoor sparen en was eigenlijk wel nog in orde op het einde. Op de Bosberg reageerde ik iets te laat op Wout en daardoor kreeg ik het gat niet toe. Het was een beetje een rotte dag, maar ik ben tevreden over mijn vorm, ja. Als je goed traint, dan ben je in orde.”

Volledig scherm © Photo News

Yves Lampaert: “Niet de benen waar ik op gehoopt had”

Het was ook niet de Omloop van Quick.Step-Alpha Vinyl. De titelverdedigers kwamen niet écht in het stuk voor. “Neen, we kunnen niet tevreden terugblikken”, vertelde Yves Lampaert aan de meet in Ninove. “Onze ploeg was ook niet echt op volle kracht. Tim Declercq ontbreekt, Bert Van Lerberghe werd gisteren ziek. We kwamen niet echt in de wedstrijd.”

Jumbo-Visma deed dat wel en speelde met Benoot en Van Aert zoals Quick.Step dat in het verleden deed. “Ze hebben het gedaan zoals ons de voorbije jaren. Dan zeg ik: chapeau. Ze hebben de ploeg ervoor", aldus Lampaert. “We waren aangewezen op tactisch meekoersen, maar het was moeilijk. Het was een beetje een loterij ook om weg te raken, behalve op de Berendries. Maar daar waren wij niet op de afspraak.”

Volledig scherm Yves Lampaert. © Photo News

Oliver Naesen: “Van Aert was buitenaards”

Voor AG2R-Citroën werd de Omloop met een derde en een vierde plaats een succes. Greg Van Avermaet mocht mee op het podium met Van Aert en Colbrelli. Naesen viel er net naast, maar was tevreden met zijn resultaat. “Het was mijn taak om Greg naar de streep te loodsen, maar ik kon zijn wiel houden. Dat was dus positief. Ik trek me op aan prestaties als deze. Je hoopt natuurlijk op meer, maar Van Aert was buitenaards. Ik denk dat we er het maximale uit hebben gehaald.

Volledig scherm Oliver Naesen werd vierde in de Omloop. © BELGA

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.