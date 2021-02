REACTIES. Vanmarcke: “Vallen hoort erbij voor mij” - Naesen: “Zag Kristoff en Ballerini en wist dat het afgelopen was”

Vanmarcke: “Vallen hoort erbij voor mij”

Sep Vanmarcke was beste Belg met een derde plaats, een ietwat onverhoopt plekje op het podium. “Na de Muur was er nog een grote groep en besliste ik om voor Tom Van Asbroeck te werken. Maar op twee kilometer van de streep zat-ie achter een valpartij. Ik had wel al in de wind gereden, maar ik dacht toch nog voor een top 10-plaats te sprinten. Ik schoof op en kwam in het wiel van Ballerini terecht. In de laatste twee bochten kreeg ik plots zich op het podium en het was net voldoende. Ik was verbaasd toen ik de finish overschreed.”

In het tussenseizoen verhuisde de West-Vlaming van EF naar Israel. Welke rol speelde de nieuwe omgeving vandaag voor Vanmarcke? “Eerst moet de conditie heel goed zijn. Het moet wat meezitten, ondanks dat ik weer op de grond lag. Dat hoort er tegenwoordig bij voor mij. Als ik niet op de grond lig rijd ik ook geen podium. De nieuwe ploeg doet wel deugd, ze hebben het volledige vertrouwen in mij.”

Gilbert: “Valpartijen hebben voor schifting gezorgd”

Philippe Gilbert positioneerde zich goed in de eindsprint en sleepte uiteindelijk een vijfde plaats uit de brand. Ook Gilbert zag dat de Omloop dit jaar een atypisch verloop kende. “Inderdaad, eentje met veel tegenwind. Het was een snelle koers. Ik denk dat vandaag valpartijen voor meer schifting hebben gezorgd dan de wedstrijd zelf. Hoe dieper je komt in de finale, hoe meer risico je neemt.”

“Ik had van gisteren al in mijn hoofd dat we vandaag een sprint zouden krijgen. Ik was klaar voor zo’n scenario. Ik ging geen krachten verspillen onderweg. Ik zat goed, maar een paar renners passeren me nog in de laatste rechte lijn. Het was niet slecht.” Specifieke sprinttrainingen heeft Gilbert in aanloop naar het openingsweekend niet gedaan. “Tot een maand geleden kon ik nog niet sprinten door mijn knie, dat kan ik pas sinds een paar weken.” Of hij vandaag last ondervonden heeft van die knie? “Gelukkig niet, morgen misschien wel”, lachte Gilbert.

Naesen: “Ik zag Kristoff en Ballerini zitten en wist dat het afgelopen was”

Oliver Naesen reed een vrij anonieme koers en kwam uiteindelijk als negentiende over de streep. “Ik zei allang dat als het een keer noorderwind wind zou zijn, dat het hier in Ninove wel eens tot een massasprint kon komen. Vandaag was er niet zo veel wind, maar hij stond wel tegen. En voila, massasprint. De demarrage van Alaphilippe? Ik zag hem rijden in de verte. Er was geen reden tot paniek. Ik wist dat het tegenwind was, maar het blijft de wereldkampioen natuurlijk.”

“Toen alles terug samen kwam, was het afgelopen”, aldus Naesen. “Ik keek rond en zag Kristoff en Ballerini. Ik wou proberen, maar hoorde carbon kraken rond mij. Ik dacht: ‘Better live to fight another day’. Met de ploeg stonden we waar we moeten staan. We zaten met vijf in het laatste peloton, dat is leuk. Andere jaren zat ik hier alleen, dus dat is goed.”

Van Avermaet: “Heb top 10-plekken genoeg”

Greg Van Avermaet won de Omloop al twee keer, maar vandaag moest de olympische kampioen tevreden zijn met een 33ste plaats. “De meest vreemde Omloop ooit? Het was in elk geval een eigenaardige koers, met een makkelijke aanvang. Uiteindelijk ontplofte de boel door de sterkte van Alaphilippe. Er waren ook enkele ploegen niet mee, waardoor de koers een beetje op slot zat. Zo waren er geen grote verschillen. Waarom ik niet meesprintte? Ik heb al top 10-plaatsen genoeg, dus ik wilde geen risico’s te nemen.”

