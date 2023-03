REACTIES. Van Hooydonck: “Enorm fier om deel uit te maken van dit team” - Naesen: “Niet inbeelden wie een antwoord heeft op versnelling Van Aert

Een nieuw machtsvertoon van Jumbo-Visma. Van Aert schonk de overwinning aan zijn ploegmaat Laporte in een uitgeregende Gent-Wevelgem. De rest van het peloton moest opnieuw toekijken en zag de twee pas in Wevelgem terug. Van Hooydonck: “We zijn geen NBA All-Star Team, we zijn Jumbo-Visma.”

Van Hooydonck: “Het was een loodzware koers, verschrikkelijk”

Nathan Van Hooydonck zag zijn ploeggenoten naar weer een nieuwe overwinning snellen. “We zijn geen NBA All-Star Team, we zijn Jumbo-Visma. We hadden een mooi plan en dat werd vandaag nog mooier.” Van Aert en Laporte gingen al erg vroeg aan in een regenachtige en zware Gent-Wevelgem. Volgens Van Hooydonck was dat ook het plan. “We wouden er al vroeg aan beginnen om het de sprintersploegen moeilijk te maken. Het was echt een loodzware koers. Verschrikkelijk, eigenlijk. Ik heb echt koud gehad vandaag.”

Maar het was het waard. Jumbo-Visma heeft dit voorjaar al vier klassiekers op hun naam staan en dan moet de Ronde nog komen. “Samen winnen, we tonen het weer. Ik ben enorm fier om deel uit te maken van deze ploeg. We zijn klaar voor volgende week en hebben een van de topfavorieten in ons team, maar er staan nog favorieten naast ons. We zullen niet de hele koers moeten dragen.”

Vermeersch zag zijn wedstrijd in het water vallen door pech: “Tevreden met mijn koers, maar pech mag eens stoppen”

De pechvogel van de dag werd Florian Vermeersch. Hij zat in de voorste groep, maar werd door mechanische pech teruggefloten naar het peloton. “Ik was vooraan mee in een ideale groep, maar dan breekt plots mijn derailleur af en draaide die in mijn wiel.”

Nadien bleef Vermeersch goed mee vooraan en reed zijn ploeggenoot Frison nog naar een vierde plaats. “Ik ben blij met mijn koers, maar de pech mag eens stoppen. Het is een bevestiging van het goede gevoel, maar ik hoop dat ik eens een mooi resultaat kan neerzetten.”

Vermeersch keek ook weer met grote ogen naar de concurrentie. “Het is een beetje vanop de tweede rij toekijken en wachten tot zij iets doen. Als mannen zoals Van Aert demarreren kunnen wij niet veel doen, maar we blijven vechten.”

Naesen: “Kan me niet inbeelden wie een antwoord heeft op de versnelling van Van Aert”

Naesen beleefde de koers in de achtergrond. Nochtans zat hij bij de demarrage van Van Aert goed geplaatst en strooide hij met complimenten naar zijn landgenoot. “Chapeau voor die mannen. Een fantastisch niveau. Toen Laporte en Van Aert aangingen, zat ik goed geplaatst. Maar ik kan mij gewoonweg niet inbeelden wie er een antwoord heeft op de versnelling van Van Aert.”