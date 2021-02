REACTIES. Van Avermaet: “Ik was op de afspraak waar het moest - Wellens: “Onzichtbaar openingsweekend”

WielrennenHet stof is gaan liggen. Het openingsweekend zit erop. Tijd om de balans op te maken met enkele Belgen. Van revelatie Arjen Livyns over teleurstelling Tim Wellens tot het AG2R-duo Naesen en Van Avermaet. “Je kunt je wegstoppen dat de goeie koersen nog moeten komen, maar iedereen wint graag.”

Gisteren bij de beteren in de groep met Alaphilippe, vandaag attent mee met de favorieten op de Oude Kwaremont. Arjen Livyns is de revelatie van het openingsweekend. “Ik ben hier heel blij mee”, zei de West-Vlaming bij de aankomst in Kuurne. “Ik was twee keer mee wanneer de schifting werd gemaakt. De resultaten zijn misschien niet wat we willen, maar de manier waarop was goed.”

“Ik verras mezelf wel een beetje, ja. Ik ken de wegen en bovenop de Kwaremont was het toch wel kicken. Ik kan hier zeker verder op bouwen. Van welke koersen ik droom? Het is weinigen gegeven, maar dan ga ik natuurlijk voor een koers als de Ronde van Vlaanderen.”

VIDEO: Arjen Livyns: “Ik verras mezelf wel een beetje, ja”

Tim Wellens: “Ik maak me niet al te veel zorgen”

Gisteren met stip bij de favorieten, maar geparkeerd op de Molenberg. En ook vandaag kwam Tim Wellens niet in het stuk voor. “Ik reed een onzichtbaar weekend. Of ik nu startte of niet, de uitkomst zou hetzelfde zijn geweest en dat is jammer. Ik voelde me goed voor het weekend, maar in de koers zelf was het niet wat het moet zijn.”

“Ik had er meer van verwacht”, gaat Wellens verder. “Het is raar, maar ik maak me niet al te veel zorgen. Dit is een momentopname. Ik heb goed getraind deze week, dus de volgende koersen moeten in principe een stuk beter zijn.”

VIDEO: Tim Wellens: “Volgende koersen moeten beter zijn”

Oliver Naesen: “Had liever mooiere uitslagen gereden”

Voor Oliver Naesen had er ook een uitslag in mogen zitten, maar de medekopman van Greg Van Avermaet bij AG2R-Citroën voelde zich naar eigen zeggen wel goed. “De uitslagen tellen natuurlijk. Het was een hectisch openingsweekend. Zoals altijd, eigenlijk. We zijn er goed door geraakt.”

“De situatie met Greg was vandaag eigenlijk niet anders dan de vorige jaren. Ook toen zaten waren we de grote motoren in de favorietengroep, alleen was er met Van der Poel nu een heel sterke kopgroep. Als je dan maar met vijf man ronddraait, dan weet je dat we ons kapot aan het rijden zijn. Zwaardere koersen gaan ons beter liggen.”

Naesen: “Sterke kopgroep met Van der Poel”

Greg Van Avermaet: “Ik was op de afspraak”

Olympisch kampioen Greg Van Avermaet toonde zich al bij al ook tevreden na de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. “Ik reed altijd in de vuurlinie en was op de afspraak waar het moest. Helaas zat er nergens kans in om het af te maken. Gisteren kon ik geen resultaat rijden, vandaag een kleintje.”

“We zullen ons daar maar aan optrekken, zeker? De conditie is er en mag eigenlijk nog iets beter. Onderschat deze koersen ook niet. Je kunt je wegstoppen dat de goeie koersen nog moeten komen, maar iedereen wint graag.”

VIDEO: Van Avermaet: “Iedereen wint graag”

