REACTIES. Van Aert: “Ik ben klaar voor de Ronde” - Van Gestel: “Girmay bood mij zijn drinkbus aan”

Van Aert: “Ik ben klaar voor de Ronde, maar nu vooral moe”

Van Aert is tevreden over zijn koers: “Ik ben wel tevreden. Als ploeg hebben we een heel mooie koers gereden. Het is jammer dat Christophe (Laporte red.) naast de overwinning grijpt, maar winnen is nooit makkelijk. Ik had zelf op iets betere benen gehoopt, maar ik denk dat we content moeten zijn.”

Over zijn demarrage op de Kemmelberg: “Ik heb wel een goede sprint, maar er zijn nog snellere mannen, dus is het altijd in ons voordeel om de koers hard te maken. Dat was ook de bedoeling met die passage op de Kemmelberg. We hadden een mooi gaatje geslagen, maar de sprintploegen achter ons hebben zich heel goed kunnen reorganiseren en we hadden geen kans om voorop te blijven.”

“Ik denk dat ik wel klaar ben voor de Ronde, maar ben nu vooral moe.”

Van Gestel: “Girmay bood mij zijn drinkbus aan”

Ook Dries Van Gestel is tevreden met zijn derde plaats: “Ik ben zeker en vast tevreden. Ik denk dat ik ook tevreden mag zijn. Had er meer ingezeten? Dat weet ik niet, het is gepasseerd nu dus ik denk daar niet meer over. Podium op een klassieker is altijd mooi.”

“Dat Girmay wint is heel goed voor het wielrennen. Heel verrassend ook. Hij is een heel toffe kerel. Na de tweede passage op de Kemmelberg wou ik een drinkbus pakken bij de soigneur, maar ik miste er net een en had er dus geen meer. Girmay zat net achter mee en gaf die aan mij, zonder dat ik het vroeg. Dat vond ik wel heel mooi.”

Merlier: “Ik was voor meer gekomen en dan is het wel zuur”

Nummer 6 Tim Merlier had dan weer op meer gehoopt: “Ik was zeker niet super, maar wou ook niet over mijn limiet gaan. Zeker niet op de kasseien. Maar de passages op de Kemmelberg waren zeker niet goed genoeg. Ik weet dat ik mijn wattages kan halen, zeker na een lange wedstrijd.”

“Gianni (Meersman red.) heeft alles geprobeerd wat hij kon. Bij mij was het een nadeel dat ik op de Kemmelpassages niet in mijn ritme kom. Achteraf heb ik daar wel energie gespaard om een goede sprint te fietsen. Ik win ook wel die sprint nog, maar ja…”

“Die vier voorin kwamen duidelijk goed overeen. Het waren ook niet de minste. Uiteindelijk is het mooi voor Girmay dat hij wint. Het was een heel harde koers. Zoals voorspeld. Toen ik in Ieper kwam, was het de bedoeling die vier terug te nemen. Dus had ik wel in mijn hoofd dat het een goede kans was om te winnen. Ik hou er zeker geen slecht gevoel aan over. Maar ik was wel voor meer gekomen en dan is dat wel zuur.”

Lampaert: “Klein mirakel”

Bij Yves Lampaert was er van teleurstelling geen blijk: “Ik ben wel tevreden. Ik heb nog maar twee deftige trainingen kunnen doen, om dan na een koers van 6 uur in het eerste peloton te eindigen... Ik vind dat wel een klein mirakel voor mezelf.”

Voor Girmay is Lampaert alleen maar blij: “Een nieuwe superster heeft gewonnen. Ik ben supercontent voor hem. Hij is een hele vriendelijke jongen met veel zelfvertrouwen. Dat is voor de wielersport alleen maar goed.”

Stuyven: “Op dit moment wil ik even onder een steen kruipen”

Een aangeslagen Jasper Stuyven baalt: “Ik had niet gedacht dat ik kon winnen, maar ik wou wel een podium. Ik heb het uit mijn hoofd proberen zitten om weer vierde te worden, maar kijk... De ploeg reed supergoed vandaag, dan ga je met vier naar de meet en word je vierde... Dan wil je door de grond zakken.”

Stuyvens prestatie kan na zijn ziekte vorige week evengoed een opsteker zijn: “Ik zie nu even de goede signalen niet. Ik weet ook wel dat ik vorige week ziek was en misschien daardoor wel de punch miste die ik vandaag nodig had, maar nu zie ik het even niet.”

“Ik weet niet wat het probleem was. Ik had geen versnelling meer. Mij nog nooit zo ontgoocheld gezien? Het begint een beetje beschamend te worden. Die vierde plaatsen, maar ook dat ik die sprint niet meer heb. Op dit moment wil ik even onder een steen kruipen.”

Volledig scherm De kopgroep die met vier naar de streep reed, Jasper Stuyven, hier op kop, eindigde als vierde © BELGA