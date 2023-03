REACTIES. Topfavoriet Pogacar heeft geen spijt na zijn vierde plek: “Ik wist op voorhand dat het moeilijk zou worden”

Van der Poel pakte uit met een stevig nummer en knalde naar winst in Milaan-Sanremo. Topfavoriet Tadej Pogacar viel net naast het podium, maar heeft geen spijt van zijn aanvalspogingen. Hij wil zelfs één ploegmaat in het bijzonder in de bloemetjes zetten: “Ik moet Wellens bedanken voor zijn perfecte werk.”

Pogacar optimistisch over de komende weken: “Ik leef met vertrouwen toe naar de komende koersen”

“Ik heb geen spijt. Ik had vandaag één doel, en dat was aanvallen na het werk van mijn team. Mijn ploegmaats hebben echt perfect werk geleverd. Ik moet zeker Tim (Wellens) bedanken, hij bereidde mijn aanval op de Poggio uitstekend voor. Helaas was ik niet sterk genoeg om alleen te gaan. Toen Van der Poel counterde, kon ik niet volgen. Ook in de afdaling was hij sterker dan ons - hij sprintte na elke bocht, dat konden wij niet. De beste heeft vandaag gewonnen. Ik wist op voorhand dat het moeilijk zou zijn om te winnen, maar ik leef met vertrouwen toe naar de volgende koersen.”

Volledig scherm © BELGA

Tim Wellens is optimistisch na zijn wedstrijd: “Blij dat ik wat voor het team kon betekenen”

Wellens houdt een goed gevoel over aan zijn Milaan-Sanremo. “Ik had goede benen vandaag en hoop die zo lang mogelijk door te trekken.” Ook voor UAE Team Emirates was het een goede dag, ondanks hun kopman het podium net miste. “We wouden een copy-paste van vorig jaar op de Poggio. Misschien mocht het wat sneller op de Cipressa, maar dat is niet zo simpel. Pogacar maande ons heel de tijd aan om vol door te trekken, want er bleven nog veel renners over. Ikzelf moest tot op 6,5 kilometer van de finish vol doorrijden. Ik ben blij dat ik toch wat kon betekenen voor de ploeg, want normaal zou ik hier door mijn drukke programma niet starten.”

Arnaud De Lie: “Ik voelde me een hele dag niet goed”

De 21-jarige De Lie moest al snel de rol lossen op de Cipressa en daar had hij een heel duidelijke reden voor. “Ik voelde me een hele dag niet goed”, aldus de Lotto-Dstny-renner. “Nochtans reden we als een van de eerste ploegen de Cipressa op. Voor mijn eerste keer was dat goed.”

Maar verder op de beklimming moest De Lie willens nillens lossen. Daar zoekt hij geen excuses voor. “Toen UAE Team Emirates het tempo verhoogde, voelde ik mij gewoonweg niet goed genoeg. Na Parijs-Nice werd ik wat ziek, maar ik wil geen excuses zoeken, want het gaat nu al beter.” De Lie kijkt ook vooruit naar zijn volgende wedstrijd waar hij er weer wil staan. “Ik leer elke dag bij en vandaag is weer zo’n dag. In Gent-Wevelgem wil ik weer wat beter zijn.”

Volledig scherm © Photo News