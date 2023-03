REACTIES. Quinten Hermans en Jasper Philipsen loven sterk collectief bij Alpecin-Deceuninck: “Dit was er ook een van de ploeg”

Quinten Hermans: “Eer om voor deze ploeg door het vuur te gaan”

“Dit is een monument, geen kleine overwinning. We waren supergoed voorbereid en als dit dan het resultaat is... Dat is het mooiste in de koers. Het is een ongelofelijke eer om voor mannen als Mathieu door het vuur te gaan. De ploeg hangt aan elkaar en dan is er ook vertrouwen in elkaar.”