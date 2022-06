REACTIES. Philipsen: “Gegokt en m’n kaarten te vroeg op tafel gegooid” - Meeus: “Zilver is mooi, maar ik hou meer van goud”

Merlier: “Niet getwijfeld, en dat is mijn sterkte”

“Natuurlijk was het het doel om Belgisch kampioen te worden, maar dit doet zeker deugd. Op een vlak parcours was het voor mij zeker niet makkelijk, maar ik weet uit het verleden hoe ik dat moet aanpakken. In de Moeren kwam er wat gang in het peloton. Ik dacht dat er niet genoeg wind stond, maar er kwam wel een breukje. Vrij snel kwamen we terug tot bij de kopgroep. Nadien werd het een tactisch verhaal. Toen ik solo ging, wist ik wel dat er een groepje achter ging komen. Bij het ingaan van de laatste ronde versnelde Stuyven en dat was een ideaal moment. We hadden de hoop om voorop te blijven, maar het mocht niet baten. Ik vind dat we moeten teruggaan naar een BK van 250 kilometer. Dat geeft meer kansen aan klassieke renners. Ik ben er zeker van dat we dan voorop konden blijven.”