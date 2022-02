REACTIES. Ewan: “Enkele weken geleden corona gehad” - Benoot: “Gespeeld en uiteindelijk verloren”

Caleb Ewan: “Coronabesmetting stuurde voorbereiding wat in de war”

Hij kwam nog héél dicht, Caleb Ewan. Maar Fabio Jakobsen remonteren lukte niet meer. Vlak na de aankomst kon de Australiër van Lotto-Soudal wel leven met zijn tweede plek, zeker omdat hij enkele weken nog een coronabesmetting opliep. “Toen ik begon te sprinten, voelde ik dat ik niet sterk genoeg was om nog over Jakobsen te gaan. Ik moest ook van heel ver komen en mag eigenlijk van geluk spreken dat ik nog op het podium sta.”

“In de finale had ik Jasper De Buyst nog bij me, maar hij had eerder al veel werk opgeknapt. Om me uit de wind en in een goeie positie te houden. Daardoor kon hij zijn taak als laatste man niet écht meer vervullen. Persoonlijk voelde ik me onderweg wel goed, ook op de beklimmingen. Daar ben ik tevreden over. Zeker omdat ik enkele weken geleden besmet was met corona. Net als heel wat andere renners die de Saudi Tour reden. Ik heb mijn fiets daardoor een paar dagen moeten laten staan en ben in isolatie gegaan. Dat heeft mijn voorbereiding wel wat in de war gestuurd, al gebeurde het gelukkig net na een race. Ik heb mijn quarantaine kunnen gebruiken om weer even op adem te komen. Richting Milaan-Sanremo mag het geen probleem vormen.”

Tiesj Benoot: “Denk niet dat we spijt mogen hebben”

Net als gisteren reed Tiesj Benoot weer vaak in beeld. Maar een nieuwe zege voor Jumbo-Visma zat er vandaag dus niet in. “Christope (Laporte, red.) wordt op de meet gepakt, denk ik. Jammer. We hebben gespeeld en uiteindelijk dus verloren”, sprak de Gentenaar meteen na de aankomst. “Maar ik denk niet dat we spijt mogen hebben. Dit was bijvoorbeeld de bevestiging dat ook Laporte goed is. Met ook Van Aert er nog bij hebben we echt wel een goeie ploeg. Ik heb me in het openingsweekend nog nooit zo goed gevoeld, toch niet sinds 2018 en mijn voorbereidende hoogtestages. Ik ben zelf ook wel benieuwd naar wat nu nog komt. Of ik vlieg bergop? Ja, het gaat goed, al is bergop misschien een groot woord. ‘t Is vooral explosiviteit.”

Christophe Laporte: “Hopelijk worden inspanningen de komende weken wél beloond”

Benoots ploegmakker Christophe Laporte droomde even van de zege. Maar de Fransman werd net voor de meet nog teruggepakt en moest zo tevreden zijn met de achtste plek. “De ploeg heeft een knappe koers gereden en natuurlijk doet het pijn als je het net niet kan afwerken”, aldus Laporte. “Het scheelde niet veel. Hopelijk worden mijn inspanningen de komende weken wél beloond. Voor het overige blik ik wel tevreden terug op mijn eerste koersen. Ik ben drie weken op hoogtestage geweest met de ploeg en voel me goed. En normaal wordt het ook alleen nog maar beter. Dat stelt me gerust.”

