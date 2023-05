Raakt hij fit voor de Tour? Tim Wellens herstelt nog steeds van sleutelbeenbreuk en mist Ronde van Zwitserland

De Giro is op weg naar een driestrijd, Laurens De Plus: “We zullen alles uit de kast halen voor G”

Tijdens de eerste bergrit van de zware slotweek vielen de maskers van de klassementsrenners af. De Giro is op weg naar een driestrijd. Geraint Thomas staat opnieuw in het roze, maar verloor weer een ploegmaat. Ritwinnaar Joao Almeida (+18") toont voor het eerst dat hij kan aanvallen. Primoz Roglic (+29") moest even passen, maar beschikt over de sterkste ploeg. Hoe liggen de kaarten voor elke favoriet?