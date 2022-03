Raad van een ervaringsdeskundige, Jurgen Van den Broeck over Remco Evenepoel: “Een rondecarrière uitbouwen is een proces van jaren”

Elfde op 1:16 van de winnaar. Huh? Werd Remco Evenepoel niet elfde op 4:20 van Tadej Pogacar? Inderdaad, maar we hebben het niet over Evenepoel, wel over Jurgen Van den Broeck. De derde van de Tour in 2010 kwam in 2015 op exact dezelfde plaats uit toen hij Tirreno-Adriatico voor het laatst uitreed. Het is het soort weetjes waar wielervolgers met een fetisj voor statistiekjes op kicken.