Quinten Hermans lijkt het gelag te betalen van de vele vertrekkers bij Intermarché: “Geen sportieve redenen voor niet-selectie”

Tour de FranceQuinten Hermans (26) mag niet naar de Tour de France . Begrijpe wie kan. De Limburger bewees dit jaar dat hij bij de betere punchers van het peloton behoort, maar een transfer naar Alpecin-Fenix kost hem zijn plaats. “Als het waar is wat ze zeggen, zal ik de sfeer overal verzieken, toch?” Uitleg bij een niet-selectie die op onbegrip botst in het milieu.

De Tourselecties zorgen dit jaar voor opvallend veel commotie. In Groot-Brittannië wordt Quick.Step “lafheid” verweten en wordt de vraag gesteld of Patrick Lefevere “krankzinnig” is geworden omdat hij Mark Cavendish thuis laat. In Nederland is er onbegrip omdat Jumbo-Visma, de nationale trots, slechts één renner van eigen bodem meeneemt: Steven Kruijswijk. Dat er wel drie Belgen geselecteerd zijn — Van Aert, Benoot, Van Hooydonck — steekt de ogen uit. In Wortegem-Petegem zit een lichtjes mokkende Tim Merlier aan de keukentafel: net Belgisch kampioen geworden, maar hij mag niet naar de Tour omdat hij Alpecin-Fenix verlaat aan het einde van het seizoen. Stuk voor stuk netelige kwesties.

Geen sportieve redenen

Maar de allervreemdste beslissing komt van Intermarché-Wanty-Gobert. Waarom zij Quinten Hermans thuis laten, is moeilijk te begrijpen. Hermans viel bijna van zijn stoel toen hij het hoorde. “Mijn vliegticket was geboekt”, zegt hij. “Ik kreeg maandag telefoon om 17.30 uur, ik dacht dat ze wilden weten hoe het met me ging, maar Aike Visbeek (performance manager, red.) vertelde me dat ik niet mee mocht. Dit had ik absoluut niet verwacht.”

Voor de Limburger is het duidelijk: dit is een afrekening. Ook Hermans wisselt eind dit jaar van ploeg, hij trekt naar Alpecin, en moet daarom op het gestraftenbankje. “Er zijn in ieder geval geen sportieve redenen voor deze beslissing.” Klopt. Hermans is in uitstekende doen. Sinds zijn knappe tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik eind april is zijn vorm zo mogelijk nog omhoog gegaan. Hermans was zeer goed in de Ronde van Romandië en hij was anderhalve week geleden nog de beste man in koers in de Baloise Belgium Tour. Hij won de koninginnenrit in Durbuy — een soort aankomst waarvan er dit jaar meerdere zijn in de Tour. Hermans niet meenemen naar Frankrijk lijkt dus een compleet foute zet: Intermarché mag dan aan een boerenjaar bezig zijn, punchers van zijn niveau hebben ze niet op overschot.

Dat maakt zijn situatie essentieel anders dan die van zijn collega’s. Merlier mag ontgoocheld zijn, maar de keuze voor Jasper Philipsen valt perfect te verdedigen. De twee zijn evenwaardig, en dan is het niet raar dat de ploeg kiest voor de renner die volgend jaar ook nog de juiste kleuren draagt. Cavendish mag boos zijn, maar dat Quick.Step voor de jongere en minstens even snelle Fabio Jakobsen kiest, is logisch. En ook in Nederland moeten ze toegeven dat Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck niet minder zijn dan Mike Teunissen en Robert Gesink.

Bij Hermans is die logica er niet. De ploeg verzwakt zichzelf door zijn renner thuis te laten. Vandaar het onbegrip in het milieu. “Ik heb al veel telefoontjes gekregen van collega’s”, zegt Hermans. “Ik raad iedereen van de pers aan om een goeie uitleg te vragen aan Aike, want ik heb die niet gekregen.” Onze pogingen om sportief verantwoordelijke Visbeek te contacteren, draaiden op niks uit: onze oproepen kregen geen gehoor.

Te eerlijk

Het enige wat Hermans nog meekreeg, is dat zijn aankomende transfer de goede sfeer binnen de ploeg zou kunnen verstoren. Raar, want Hermans is absoluut geen moeilijke jongen. “Ik denk niet dat de ploegmaats vinden dat ik de sfeer omgooi. Zij schrokken ook van het nieuws.”

Misschien is Hermans te eerlijk geweest. Hij heeft drie weken geleden al laten weten dat hij niet zou ingaan op het voorstel tot contractverlenging. Had hij nog even toneel moeten spelen? Of heeft hij de pech dat hij de zoveelste in rij is die vertrekt? Alexander Kristoff, winnaar van de Scheldeprijs, trekt naar Uno-X, Jan Hirt, ritwinnaar in de Giro, zit in een verleidingsdans met Quick.Step. Ook Andrea Pasqualon staat op het punt te vertrekken. Intern is te horen dat het dossier van Hermans “de druppel te veel” is voor Intermarché.

Het management is bijzonder ontgoocheld dat het nóg een sterkhouder moet laten gaan, vooral omdat ze niet hadden zien aankomen dat Hermans zou vertrekken. Blijkbaar is de ploegleiding van de weeromstuit in een kramp geschoten: géén Tour voor Hermans. Pijnlijk voor alle partijen en uiteraard het meest voor de renner. Hij keek enorm uit naar zijn Tourdebuut en laat weten “bijzonder ontgoocheld” te zijn. “Ik ga nu een week vakantie nemen — wijn proeven in Italië en alles vergeten. Daarna probeer ik mijn plezier in het fietsen terug te vinden. Ik heb geen idee welke koersen ik nog ga mogen rijden. Als het waar is wat ze zeggen, zal ik de sfeer overal verzieken, toch?”

