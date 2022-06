Quinten Hermans daags na verrassende niet-selectie: “Of dit een afrekening is? Dat gevoel heb ik wel”

Verrassing van formaat toen Intermarché-Wanty-Gobert gisteren haar Tourselectie bekendmaakte. Man in vorm Quinten Hermans viel tegen alle verwachtingen in naast de achtkoppige ploeg, nadat eerder bekend raakte dat hij volgend jaar voor Alpecin-Fenix zal rijden. “Ik heb het er nog steeds moeilijk mee. Ik begrijp het niet en heb geen goede reden gekregen. Ik kan er dus weinig begrip voor opbrengen.”

“Om 17.30 uur kreeg ik een telefoontje van Aike (Visbeek, performance manager van Intermarché-Wanty-Gobert, red.). Ik dacht dat het over het BK ging, omdat dat geen goede wedstrijd was. Maar hij deelde mee dat ik niet in de Tourselectie zat. Ik zag het niet aankomen. Ik dacht dat ik een certitude was. Zonder waarschuwing zo’n telefoontje ontvangen, is hard.”

Geen sportieve keuze

“Welke reden hij gaf? Dat de sfeer en motivatie eronder kon lijden. Maar de ploegleiding wist voor de Baloise Belgium Tour al dat er een akkoord is met een andere ploeg (Alpecin-Fenix, red.). En we reden een fantastische ronde. Dus ik vind dat een zwak excuus. Toen we verder discussieerden, stond Aike met zijn mond vol tanden. Hij kon er zich niet uitpraten. Toen wist ik dat het sportieve niet primeerde. Ik had mijn plaats in de Tourselectie. Dit is ook een verlies voor de ploeg, want ik had een meerwaarde kunnen zijn.”

“De ploeg wordt nu in een slecht daglicht gebracht. Het is geen verstandige keuze. In sport moet altijd het sportieve primeren. Of dit een afrekening is? Dat wil ik niet zeggen. Maar dat gevoel heb ik wel. Als ze het op voorhand hadden meegedeeld, zou ik er nog begrip voor hebben. Maar nu is er nooit over gepraat. Jammer dat ik het 24 uur op voorhand te weten kom. Alles was geboekt, ik was ingecheckt voor mijn vlucht... Last minute dit laten weten, vind ik niet kunnen.”

