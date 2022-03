Quick.Step-Alpha Vinyl met noodploeg in Milaan-Sanremo: “Als Wout en Tadej gaan, is het gedaan”

Koers kort KOERS KORT. Ook geen Colbrelli in E3 en Gent-Wevelgem - Cavendish sprint naar winst in Mil­aan-Tu­rijn

Sonny Colbrelli (31) neemt dit jaar deel aan de Ronde van Catalonië (21-27 maart). Dat betekent dat de Europese kampioen van Bahrain Victorious niet aan de start verschijnt van de E3 Saxo Bank Classic (25 maart) en Gent-Wevelgem (27 maart). Vorig jaar werd Colbrelli nog vierde in Wevelgem, de zege was toen een prooi voor Wout van Aert. Colbrelli is er komende zaterdag ook niet bij in Milaan-Sanremo. De Italiaan is nog niet hersteld van de bronchitis die hem vorige week deed opgeven na de eerste rit in Parijs-Nice.

16 maart