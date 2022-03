Quick.Step-Alpha Vinyl komt er opnieuw niet aan te pas: “Asgreen is onze enige hoop voor de Ronde”

WielrennenDe E3 Harelbeke was niet top, Gent-Wevelgem was niet goed, en Dwars door Vlaanderen was ronduit slecht. Bij Quick.Step-Alpha Vinyl kunnen ze niet meer ontkennen dat ze met een probleem zitten. “Dit is ons voorjaar niet. Voor de Ronde hebben we maar één kopman meer: Asgreen.” Of tovert de ploeg nog een konijn uit de hoed? Eén keer raden wie gisteren ging trainen op de Oude Kwaremont.

Kasper Asgreen, winnaar van de Ronde van Vlaanderen en de E3 vorig jaar, was er niet bij in Dwars door Vlaanderen. Zonder zijn sterkste man zakte Quick.Step Alpha Vinyl door het ijs. Jannik Steimle werd 14de, Yves Lampaert 27ste, Zdenek Styrbar 61ste. Knechten Bert Van Lerberghe, Stijn Steels en Tim Declercq, die zijn rentree maakte, volgden nog verderop. Sprinter Fabio Jakobsen haalde de finish niet.

“We hollen achter de feiten aan”, stelde Yves Lampaert vast. “Als er 15 man wegrijdt en er is niemand mee van de ploeg, dan ben je niet goed genoeg.”

De voorbije wedstrijden zag je nogal wat renners geforceerd zoeken naar lichtpuntjes, naar redenen om positief te blijven. Lampaert deed daar geen enkele moeite voor, en ook zijn collega’s zijn ermee gestopt. De feiten zijn wat ze zijn, niemand kan nog ontkennen. Lampaert: “Het is ons voorjaar niet.”

Volledig scherm Yves Lampaert. © Photo News

Wielrennen is niet zoals voetbal, waar een gebrek aan inzet wel eens de verklaring voor mindere prestaties is. Van slechte wil kan je ze bij Quick.Step niet verdenken. Lampaert en co reden zich het snot uit de neus op weg naar Waregem. De West-Vlaming wees op een ander probleem. “We rijden met een halve ziekenboeg. Dan is het niet verwonderlijk dat er niet meer uit komt.”

Zelf is hij nog maar net terug na een zware bronchitis, maar de gevolgen hangen nog in zijn lijf. “Ik blokkeer bij elke diepe inspanning. En op Berg Ten Houte werd ik nog in de vangrail gereden ook. Even dacht ik dat mijn hand gebroken was.” Ook Stybar, Ballerini en Honoré waren recent ziek. Sénéchal kende de voorbije weken dan weer opvallend veel pech.

“Luister naar de namen die je opsomt”, zei Stijn Steels. “Dat is onze volledige tweede lijn. Dat zijn de mannen net onder Asgreen die de koers normaal openbreken en hard maken. Maar zij zijn verdwenen. Je kan van ons, de helpers, niet verwachten dat wij die rol overnemen. Dat kunnen we niet.”

Lampaert: “Het blok in de breedte is weg.”

Kopman Asgreen, verrassing Alaphilippe?

Last man standing is Kasper Asgreen. De Deen haalt wel een goed niveau, maar volstaat dat om de ploeg in de resterende kasseikoersen toch nog op de kaart te zetten? Steels is overtuigd: “Wout steekt er misschien bovenuit, maar Kasper staat op twee. Voor mij is hij een van de absolute topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen. Die koers is nog langer en dat ligt hem. Tactisch is de ruimte wel heel beperkt: we hebben geen pionnen meer om mee te spelen. We hebben maar één kopman.”

Nog een keer Lampaert: “Zondag is het alle pijlen op Asgreen. Hij is onze hoop.”

Of toveren ze bij Quick.Step nog een verrassing uit de hoed? Deze middag trainde Julian Alaphilippe samen met een paar ploegmaats op het parcours van de Ronde. Hij passeerde onder meer op de Oude Kwaremont. Zou het? Het hoeft niet per se iets te betekenen. De Franse wereldkampioen heeft een appartement in Ronse: het kan even goed een ‘gewone’ training geweest zijn.

Tim Declercq: “Moeilijk om de negatieve flow om te buigen”

