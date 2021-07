Puzzel is af: Lefevere heeft met Alpha Vinyl ook voor 2022 nieuwe sponsor

Patrick Lefevere opende de persconferentie in Andorra met een dienstmededeling: “Het contract met Quick.Step is met zes jaar verlengd, maar Alpha Vinyl komt erbij. De ploeg zal in 2022 Quick.Step Alpha Vinyl heten.” Zo komt er steeds meer duidelijk voor het team van Lefevere, die na het onverwachte afhaken van Deceuninck enkele maanden geleden op jacht moest naar sponsoring. De West-Vlaamse laminaatfabrikant, die inmiddels eigendom is van de Amerikaanse multinational Mohawk, zou in principe vrede nemen met een rol als nevensponsor. Maar de omstandigheden maken dat Quick.Step volgend jaar weer de hoofdsponsor wordt voor één jaar.

Quick.Step zal dus nog zeker tot 2027 te bezichtigen zijn in het wielerpeloton, dat was al bekend. Het nieuws dat Soudal vanaf 2023 als hoofdsponsor zal aantreden, daar wilde Lefevere niets over kwijt. De ploeg zal dus al zeker in 2022 Quick.Step-Alpha Vinyl heten - en vanaf 2023 dan Soudal-Quick.Step. Alpha Vinyl is een dochteronderneming van Quick.Step, dat voorlopig hoofdsponsor blijft. Deceuninck haakt af als geldschieter.

Budget

Lefevere heeft ambitieuze plannen met zijn ploeg. Er wordt gerekend op jongens als Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Fabio Jakobsen en uiteraard ook Remco Evenepoel. En om aan de top mee te dingen, is budget nodig. Het budget van Lefevere zou rond de twintig miljoen euro liggen, minder dan de helft van bijvoorbeeld Ineos Grenadiers. Hoofdsponsor Quick.Step zal in 2022 het hele budget storten, dat normaal van 2022 tot 2025 was gebudgetteerd voor sponsoring.

Volledig scherm In de Tour rijden ze nog gewoon met Deceuninck-Quick.Step op de borst. © Photo News