Put die val van Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik veroorzaakte, is twee dagen na koers opgevuld

Pogacar in Genk met succes geopereerd aan breukjes in de pols, maar ideale Tourvoorbe­rei­ding gaat de mist in

Beslist een steenweg vol met putten in Bertogne over de winst of verlies in de Tour? Tadej Pogacar kwam er tijdens Luik-Bastenaken-Luik ten val en brak daarbij twee handwortelbeentjes in zijn pols. Naast een afspraak met de geschiedenis in Luik, ziet hij zijn ideale voorbereiding op de Tour in het water vallen. “Tadej is vier tot zes weken out”, zegt zijn ploegdokter.