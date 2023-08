Programma Van der Poel bekend: wereldkampioen showt regenboogtrui in zes koersen

LIVE VUELTA. “Dit wordt een zware rit”: Evenepoel neemt u mee op verkenning van eerste bergetappe

Op dag drie trekt de Vuelta al de bergen in. In de finale moet het peloton twee cols in Andorra overwinnen, de aankomst ligt bergop. Krijgen we meteen een gevecht tussen Evenepoel, Roglic, Vingegaard en Ayuso? Volg de etappe op de voet in onze liveblog!