Profwielrenner (21) schiet ‘per ongeluk’ kat van minister dood en moet nu vrezen voor verblijfsvergunning

Na West Ham-verdediger Kurt Zouma de kattenmishandelaar is er nu Trek-Segafredorenner Antonio Tiberi de kattendoder. Het Italiaanse wielertalent (21) bekent dat hij afgelopen zomer een kat met een luchtgeweer heeft doodgeschoten. Dat bleek bovendien ook nog eens de kat van Federico Amati te zijn, de minister van Toerisme en Post van San Marino. Tiberi komt er na een strafrechtelijk onderzoek vanaf met een boete van 4.000 euro, al moet hij wel vrezen voor zijn verblijfsvergunning in San Marino.

De bizarre feiten speelden zich af op 21 juni 2022, toen Tiberi vanuit zijn huis een luchtgeweer uitprobeerde dat hij een week eerder gekocht had. Tiberi richtte het wapen op een langslopende kat. Het arme beestje werd in het hoofd geraakt en dood teruggevonden door minister Federico Pedini Amati die prompt de politie belde. De luchtbuks werd door de politie meteen in beslag genomen.

Toen Tiberi in november vorig jaar verhoord werd, was hij schuldbewust. “Mijn bedoeling was om het schietvermogen van het wapen te testen en ik mikte op een verkeersbord. Ik geef toe dat ik één schot loste op een kat en tot mijn verbazing raakte het het dier echt. Ik had geen intentie om de kat te doden, ik was er zelfs van overtuigd dat het wapen niet dodelijk was”, zo stelde hij volgens Italiaanse media.

Quote Je kunt geen huisdier doden en wegkomen met een boete van 4.000 euro Federico Pedini Amati, minister van Toerisme en Post in San Marino

Een voorname reden waarom Tiberi enkele maanden voor het incident naar San Marino was verhuisd, is omdat het sinds eind 2020 een belastingparadijsje is. Maar als het aan de omwonenden ligt, mag Tiberi meteen weer opkrassen. Velen vinden dat hij er met de boete van 4.000 euro al te makkelijk vanaf komt. Die straf staat er in San Marino op het doden van een dier ‘zonder noodzaak’. Wel bestaan de kans dat San Marino zijn verblijfsvergunning afneemt, waardoor hij terug moet verhuizen naar Italië.

“Met de groeten van de katten”

“De kat stoorde niemand en was al lang bij ons. Mijn dochter Lucia hield van hem. Je kunt geen huisdier doden en wegkomen met een boete van 4.000 euro” laat minister Pedini Amati optekenen. “Ik waardeer het dat hij zijn daad heeft toegegeven, maar zulke mensen hoeven hier niet te wonen.”

Nog opvallend: Tiberi ging tijdens zijn debuut voor Trek, in een tijdrit in de UAE Tour in 2021, hard onderuit. Die beelden duiken worden op sociale media nu weer gretig gedeeld. “Met de groeten van de katten”, staat in het opschrift te lezen.

Tiberi is een voormalig wereldkampioen tijdrijden bij de junioren. Hij heeft bij Trek-Segafredo een contract tot het einde van 2024 en heeft met goeie klimmersbenen het potentieel om een rondewinnaar te worden. Vijf dagen na het incident reed hij het Italiaans kampioenschap en hij kwam ook in actie in de Ronde van Polen en de Vuelta. Dit seizoen werd Tiberi achtste in de Tour Down Under en de voorbije week in de door Remco Evenepoel gewonnen UAE Tour zelfs zevende.

Volledig scherm Antonio Tiberi schreef vorig jaar de vijfde rit in de Ronde van Hongarije op zijn naam. © Photo News