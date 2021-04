Primus Van Aert, Gouden Gianni en Noors ‘dark horse’: de Gouden Klassiekers-blikvangers na het Vlaamse voorjaar

Hij heeft misschien zijn ultieme doel - de Ronde van Vlaanderen winnen - niet bereikt, maar Wout van Aert was in de Gouden Klassiekers wel dé grote man van het Vlaamse voorjaar. De kopman van Jumbo-Visma verzamelde liefst 446 punten bij elkaar. Niemand die zelfs maar aan zijn enkels komt. Ook Mathieu van der Poel niet, het nummer twee in de stand. MvdP reed een koers méér dan Van Aert, maar strandde op ‘slechts’ 364 punten.

Het was de constante in de prestaties van Van Aert die duidelijk het verschil maakte. Zijn ‘slechtste’ resultaat was een 11de plaats in de E3 Harelbeke. De exploten in de Tirreno en de zege in Gent-Wevelgem de uitschieters. Voor wie er voor de start van de Gouden Klassiekers aan twijfelde: De Grote Twee waren hun hoog prijskaartje, 38 miljoen, méér dan waard.

Viel als enige van de absolute toppers een beetje door de mand: Julian Alaphilippe met 146 punten. De wereldkampioen kon zijn prijs van 37 miljoen op Italiaanse en Vlaamse bodem nooit echt rechtvaardigen. Ploegmakkers Sénéchal en Asgreen waren betere investeringen. Al hoeven de ploegleiders met Alaphilippe natuurlijk nog niet te treuren: de Fransman rijdt straks nog drie Waalse klassiekers en zal gebrand zijn om daarin wél zelf aan het langste eind te trekken.

Wie wel mee op het podium met Van Aert en Van der Poel mag, is opvallend genoeg Anthony Turgis (Total Direct Energie, 20 miljoen). De Fransman was misschien wel de meest constante renner van het Vlaamse voorjaar. In alle zeven races waarin Turgis meedeed, haalde hij de top-15. Met een tweede plek in Kuurne-Brussel-Kuurne als topuitslag. Naast Turgis legden ook Greg Van Avermaet, Dylan van Baarle en Matteo Trentin heel wat constante in hun prestaties.

De volledige top-10 na elf speeldagen:

1. Wout van Aert: 446 punten

2. Mathieu van der Poel: 364 punten

3. Anthony Turgis: 356 punten

4. Greg Van Avermaet: 348 punten

5. Dylan van Baarle: 299 punten

6. Matteo Trentin: 284 punten

7. Jasper Stuyven: 268 punten

8. Florian Sénéchal: 264 punten

9. Kasper Asgreen: 219 punten

10. Gianni Vermeersch: 211 punten

Gouden Gianni en Noors ‘dark horse’

In een Gouden Klassiekers-ploeg die wil meedoen voor het allerhoogste, zijn het natuurlijk niet de grote namen die het verschil maken. Goedkope renners die scoren, de zogenaamde ‘dark horses’, zíj zorgen grotendeels voor winst of verlies. Het koopje van de Vlaamse klassiekers was zonder twijfel Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix, 13 miljoen). Overal waar de meesterknecht van Van der Poel startte, reed hij naar punten.

En niet eens weinig. Een overzicht: 14de in de Strade Bianche, 24ste in Milaan-Sanremo, 9de in de E3, 10de in Gent-Wevelgem en 7de in de Ronde van Vlaanderen. Een rapport waar amper 194 (!) ploegleiders in de Gouden Klassiekers mee thuis konden komen. Omgerekend zo’n 2 procent van alle teams bij de start van het spel.

Heel wat managers zagen hun fout om Vermeersch te selecteren wel in. Doorheen het voorjaar werd hij redelijk vaak getransfereerd, met de Ronde van Vlaanderen als hoogtepunt. Toen was Vermeersch de op één na populairste renner om alsnog binnen te halen.

Naast Vermeersch waren de allerbeste koopjes Kevin Geniets (Groupama-FDJ) en de relatief onbekende Markus Hoelgaard (Uno-X Pro Cycling Team). Beide heren kostten amper 3 miljoen, klassieke ‘opvullers’ dus. Toch konden de twee je heel wat cruciale punten bezorgen. Geniets scoorde liefst 81 punten, Hoelgaard 79.

Die laatste had daar zelfs slechts twee koersen voor nodig. De Noor van Uno-X finishte als 14de in Kuurne-Brussel-Kuurne en als 8ste in de E3 Harelbeke. Knappe prestaties van Hoelgaard, die amper 22 (!) ploegen punten opleverden. Ter vergelijking: Geniets werd bij de start nog in 1.205 ploegen geselecteerd. Hoelgaard kunnen we dus gerust bestempelen als het ultieme ‘dark horse’ van de Vlaamse klassiekers.

Eigen concurrentie

Wat leveren al die punten en verrassingen nu op in het algemeen klassement? Wie ligt op koers richting de hoofdprijs: 7.000 euro? Op dit moment rijdt Nathan Mostinckx in polepositie met zijn team ‘DE VLAAMSE KASSEIEN’. De te kloppen score is na de Scheldeprijs 2.614 punten.

Werk aan de winkel voor de eerste achtervolger. Of toch niet? Want de grootste concurrent van Nathan Mostinckx is... hijzelf. Met zijn tweede team, ‘DE SLAG OM VLAANDEREN’, bezet Nathan ook de tweede plaats in de Gouden Klassiekers. Een ongeziene prestatie. Al doen de namen van beide teams wel vermoeden dat het de komende speeldagen nog wel eens knap lastig kan worden voor Nathan. Het gat is in de Ardense heuvels zeker nog dicht te rijden voor Jens De Roover (derde, 2.575 punten), Nico Clement (vierde, 2.571 punten) en Flo Claeys (vijfde, 2.541 punten).

