Primoz Roglic verlengt contract bij Jumbo-Visma tot 2025

Al snel reed de intussen 32-jarige Sloveen een imposante erelijst bijeen. In dienst van Jumbo-VIsma behaalde hij ruim vijftig overwinningen, waaronder Luik-Bastenaken-Luik, vijftien etappes in grote rondes en driemaal het eindklassement van de Vuelta a España. Roglic had bij de ploeg van algemeen directeur Richard Plugge nog een contract tot en met 2023. Die overeenkomst is nu opengebroken en met twee jaar verlengd.

Voor Roglic is een langer verblijf bij Team Jumbo-Visma een logische keuze. “Ik ben met dit team meegegroeid sinds mijn komst in 2016. We hebben samen al een flinke geschiedenis waar ik erg trots op ben. Ik maakte op een wat latere leeftijd mijn debuut in het World Tour-peloton. Het zag er misschien makkelijk uit en de mooiste momenten komen het snelst bovendrijven, maar het was niet altijd gemakkelijk. Toch is het snel gegaan met mij en mijn ontwikkeling. Ik ben niet in mijn eentje verantwoordelijk voor die mooie momenten. Dat deed ik samen met mijn ploeggenoten en de staf. Het is fijn om ook de volgende jaren onderdeel uit te maken van dit team.”