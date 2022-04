Primoz Roglic onzeker voor Waalse Pijl en Luik door kniepijn

WielrennenDe medische staf van Jumbo-Visma heeft nog maar net de knoop doorgehakt over het wederoptreden van Wout van Aert na zijn Covid-besmetting of er dringt zich al een nieuw probleem op met een van de kopmannen. Primoz Roglic ondervindt hinder aan zijn knieën.

De Sloveen eindigde vorige week nog wel achtste in de Ronde van het Baskenland, maar acteerde er niet op volle kracht door een knieprobleem. Of het gaat om een blessure of overbelasting, is nog niet geweten. Het probleem wordt nog volop onderzocht.

Door de kniepijn is het hoogst onzeker dat Roglic woensdag zal kunnen aantreden in de Waalse Pijl en volgende week zondag kan starten in Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveen eindigde vorig jaar tweede in Hoei tijdens zijn eerste deelname. In 2020 won hij nog in Luik. Maandag vliegt Roglic over naar België. Tegen dan wil Jumbo-Visma de knoop doorhakken. Wel staat vast dat de Nederlandse ploeg geen risico’s zal nemen met haar Tour-kopman om de voorbereiding op de maand juli niet in het gedrang te brengen. Met Tiesj Benoot en Jonas Vingegaard hebben ze bij Jumbo-Visma alleszins nog voldoende andere ijzers in het vuur voor de Waalse Pijl.

De al dan niet deelname van Roglic in Luik-Bastenaken-Luik heeft niets te maken met het feit dat La Doyenne is toegevoegd aan het wedstrijdschema van Wout van Aert. Die wil Luik graag rijden, maar beslist pas zondag na Parijs-Roubaix of hij fysiek voldoende paraat is om ook in het laatste monument van het klassieke voorjaar een rol van betekenis te spelen.

