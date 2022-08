Primoz Roglic nu ook definitief van start in Vuelta, Remco Evenepoel krijgt vier Belgen mee, Lotto Soudal zonder uitgesproken kopman

VueltaHet is nu ook officieel: Primoz Roglic gaat vrijdag van start in de Vuelta. De Sloveen is net op tijd hersteld van zijn zware valpartij in de Tour. Ook Quick.Step-Alpha Vinyl maakte zijn selectie bekend, Remco Evenepoel krijgt het gezelschap van vier Belgen én wereldkampioen Julian Alaphilippe. Lotto Soudal gaat voor ritsucces met vier landgenoten.

Het was lange tijd onzeker of Primoz Roglic zou deelnemen aan de Vuelta. Maar nu komt Jumbo-Visma met de bevestiging: de Sloveen staat vrijdag aan de start in Utrecht. Het doel: een vierde opeenvolgende eindzege in de Ronde van Spanje. Roglic verliet eerder de Tour met een ernstige rugblessure. Na een rustpauze zit hij inmiddels weer twee weken op de fiets.

Naast Roglic bestaat de selectie van Jumbo-Visma uit Robert Gesink, Mike Teunissen, Rohan Dennis, Sepp Kuss, Chris Harper, Edoardo Affini en Sam Oomen.

Vijf Belgen bij Quick.Step, geen Vansevenant

Ook Quick.Step-Alpha Vinyl maakte zijn achttal bekend voor de Ronde van Spanje. Remco Evenepoel mikt op ritsucces en een goed eindklassement, verder rekent het team op Julian Alaphilippe, Pieter Serry, Ilan Van Wilder, Dries Devenyns, Louis Vervaeke, Rémi Cavagna en Fausto Masnada. Mauri Vansevenant is er niet bij.

Bij INEOS Grenadiers is Richard Carapaz de uitgesproken kopman. De Ecuadoriaan won in 2019 de Ronde van Italië, werd tweede in de Vuelta van 2020 en derde in de Ronde van Frankrijk in 2021. Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov, Ben Turner, Ethan Hayter, Carlos Rodríguez, en Dylan van Baarle vervolledigen de selectie.

Volledig scherm Quick.Step-Alpha Vinyl rekent onder meer op Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe in de Vuelta. © Photo News

Lotto Soudal zonder uitgesproken kopman

Met Cedric Beullens, Steff Cras, Thomas De Gendt en Maxim Van Gils behoren er vier Belgen tot de selectie van Lotto Soudal. De ploeg streeft in eerste instantie ritsucces na. De Australiërs Harry Sweeny en Jarrad Drizners, de Italiaan Filippo Conca en de Pool Kamil Ma¿ecki vervolledigen de selectie van Lotto Soudal.

“Ik denk dat we een sterke, uitgebalanceerde ploeg hebben voor deze laatste grote ronde van het seizoen”, zegt sportdirecteur Kurt Van de Wouwer. “Zonder een uitgesproken kopman, maar dat biedt mogelijkheden aan iedereen om zijn kans te gaan. Met Thomas De Gendt hebben we iemand die alles gezien en meegemaakt heeft. In 2017 won hij een rit in de Vuelta en de afgelopen Giro heeft hij laten zien dat hij het nog altijd kan. Hij kan onze jonge renners gidsen doorheen hun eerste grote ronde. We hebben drie debutanten in een grote ronde: Cedric Beullens, Jarrad Drizners en Filippo Conca.”

“Harry Sweeny liet in de Ronde van de Ain zien dat hij in een heel goede conditie is”, vervolgt Van de Wouwer. “Filippo Conca, Kamil Malecki en Jarrad Drizners toonden ook dat ze in orde zijn en Cedric Beullens kan misschien al in het openingsweekend in Nederland zijn kans gaan wanneer we te maken zouden krijgen met waaiers. Maxim Van Gils zal proberen mee te gaan in ontsnappingen in lastigere etappes. En Steff Cras was vorig jaar 20ste in het algemeen klassement en mag daar ook dit jaar de nodige ambities voor koesteren. Hij zal proberen zo lang mogelijk mee te gaan.

Traditioneel zware slotweek

De Vuelta gaat komende vrijdag van start in Nederland. Na een ploegentijdrit door Utrecht en twee kansen voor de sprinters in opnieuw Utrecht en Breda trekt het peloton naar het Baskenland voor twee stevige heuveletappes. De zesde rit is de eerste bergrit en meteen ook de eerste aankomst boven. Hier moeten de klassementsmannen een eerste keer de kaarten op tafel gooien.

Daarna volgen drie lastige etappes (met twee keer een aankomst boven) en de eerste en enige individuele tijdrit in deze Vuelta, goed voor 31 kilometer. De specialisten in het werk tegen de klok komen er andermaal bekaaid vanaf. In de tweede week is het woord drie keer aan de sprinters en evenveel keer aan de klimmers, met drie zware aankomsten boven.

De slotweek is zoals gewoonlijk zwaar - hier moet het klassement in een definitieve plooi gelegd worden. Na een vlakke slotrit in Madrid kennen we op 11 september de opvolger van Primoz Roglic, die zich de voorbije drie edities tot eindwinnaar kroonde.

Speel mee met de Gouden Vuelta