Prestigezege (met grote emotionele waarde) voor Van Aert tegen Nuyens: rechtbank oordeelt dat ex-werkgever twee fietsen moet teruggeven

Toen Van Aert in Bieles (2017) en Valkenburg (2018) wereldkampioen veldrijden werd voor de ploeg van Nick Nuyens, kreeg hij de twee fietsen waarmee hij in beide wedstrijden als winnaar over de meet was gereden in hun originele - modderige - staat cadeau van Nuyens. Van Aert stalde de fietsen in de Wall of Fame van de Niels Albert Bike Store in Tremelo, de fietswinkel van zijn toenmalige ploegleider.