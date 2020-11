Prades was twee maanden out na crash Jakobsen, maar neemt het op voor Groenewegen: “Wat met de organisatie?”

Veldrijden KIJK LIVE (15u). Strijd tussen Aerts en Iserbyt gaat verder in Ethias Cross van Leuven: “Europese titel kruipt in z’n kleren”

9:10 De stand is 5-3. Vijf gewonnen crossen voor Eli Iserbyt, waarbij het Europees kampioenschap in Rosmalen, tegen drie voor Toon Aerts. Vandaag gaat de vermeende tweestrijd tussen Aerts en Iserbyt verder in de Ehias Cross van Leuven - die live te bekijken is op VTM en HLN.be. Aerts won daar al drie keer. En Iserbyt zal niet de enige renner zijn die Aerts in de gaten houdt.