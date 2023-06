Positieve test van Shari Bossuyt kost Lotte Kopecky wellicht haar olympische droom

KIJK. Shari Bossuyt hoopt snel te bewijzen dat ze geen valsspeler is: “Ik had zelfs nog nooit van Letrozole gehoord”

Altijd met twee woorden spreken. Shari Bossuyt is nog niet veroordeeld, laat staan bestraft, dus in theorie kan het dat ze straks weer gewoon op de fiets zit. “Die deur houden we open”, zegt Frederik Broché, technisch directeur van de Belgische wielerbond. “We hopen met Shari op een goede uitkomst.”

Maar de zaak van Toon Aerts, die positief testte op hetzelfde product, letrozole metabolite, leert dat de kans heel groot is dat Bossuyt straks voor lange tijd naar de zijlijn verdwijnt. Een zware slag voor de olympische ambities van Belgian Cycling. Het duo Kopecky-Bossuyt is/was de beste kans voor ons land op een medaille in Parijs 2024. Kopecky en Bossuyt zijn de regerende wereldkampioenen ploegkoers, in april wonnen ze ook de laatste Wereldbekerwedstrijd in Canada - ze zouden altijd bij de favorieten horen in Parijs. “We moeten niet naïef zijn”, zegt Broché. “Als Bossuyt er niet bij is, moeten we een streep trekken door die medaillekansen.”

Volledig scherm Kopecky rijdt ook het omnium, maar in die discipline is ze geen topfavoriete. © Photo News

Erger nog, dan bestaat de kans dat België niet eens op de Spelen geraakt. Vandaag ligt ons land op schema voor kwalificatie, maar zonder Bossuyt wordt het moeilijk om genoeg punten te verzamelen. Dan komt er plots heel veel gewicht te liggen op de jonge schouders van Katrijn de Clercq en/of Helene Hesters, de eerste invallers. En er dreigt nog meer slecht nieuws, want het zou zomaar kunnen dat België de kostbare punten van de jongste Wereldbeker opnieuw moet inleveren. De wedstrijd in Canada vond immers plaats ná de positieve plas van Bossuyt. Als ze gestraft wordt door de UCI, kan dat resultaat retro-actief geschrapt worden. Dan is kwalificatie de facto onhaalbaar.

Een sportief drama voor Kopecky. Een olympische medaille is een van haar grote carrièredoelen en in haar overtuiging kan dat het ‘makkelijkst’ op de piste. Kopecky kan zich nog wel individueel plaatsen voor het omnium, maar daar zal ze nooit de topfavoriete zijn zoals in de ploegkoers.

Volledig scherm Shari Bossuyt testte half maart positief op letrozole metabolite, na de derde rit in de Ronde van Normandië, die ze won. © BELGA