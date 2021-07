PORTRET. Vic Swerts (81), de grote baas van Soudal die in zee gaat met Patrick Lefevere: “Ik voel mij absoluut geen wonderboy”

Tour de France Dylan Teuns trakteert supporters­café op gratis vat, echtgenote Lies: “Echt geen woorden voor hoe fier ik ben”

3 juli De trouwe aanhang deelde in de feestvreugde. Na zijn straffe zege in de Tour de France trakteerde Dylan Teuns op een gratis vat in zijn supportcafé ‘t Boerenhof in Meensel-Kiezegem. Echtgenote Lies: “Aan wat ik me nu mag verwachten? Mij een tweede keer ten huwelijk vragen kan niet, hé.”