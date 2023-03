PORTRET. Seppe Kopecky, de oudere broer, grote inspirator en trouwe fan die Lotte op haar fiets zette

WIELRENNEN Na zeven maanden weer duel Pogacar-Vingegaard: hoe Pa­rijs-Ni­ce in het teken staat van de revanche én (nu al) generale repetitie voor de Tour

‘Tadej Pogacar vs. Jonas Vingegaard: And The Battle Is Going Again’. 224 dagen na de Tour 2022 en 117 dagen vóór de editie 2023 wacht de twee tenoren vanaf zondag een kleine revanche/generale repetitie in de 81ste Parijs-Nice. Alhoewel: “De enige generale repetitie voor de Tour de France is de vorige Tour de France.” Hoe dan ook, spektakel verzekerd. En wel hierom.