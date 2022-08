PORTRET. “Maak van hem geen nieuwe Evenepoel”: wie is Cian Uijtdebroeks, 19-jarige die Ronde van de Toekomst met veel overmacht won?

Vuelta Ontketende Remco Evenepoel richt klein slagveldje aan en grijpt rode leiders­trui: “Met deze benen móest ik gewoon iets doen”

‘El nuevo maillot rojoooo: Remcoooo E-ve-ne-poeoeoel!’ Enig mooi galmde het, in de stromende regen, over de ruwe flanken van Pico Jano in Cantabrië. Leider in de Vuelta na een heroïsche etappe, met een slagveld(je) tot gevolg. Stralen deed hij, de Brusselse ket. “Ritwinst bljift het doel, maar ik wil deze trui ook zo lang mogelijk houden.”

