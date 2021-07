PORTRET. Jeugdvrienden over Wout van Aert (26): “Hoop van de natie op de Olympische Spelen? De Krawatencross en de veldrit van Vorselaar, dààr droomden wij van”

Daar stond hij, afgelopen zondag, met de zon die achter de Arc de Triomphe onderging in zijn rug en zijn zoontje Georges op zijn arm. Hij had net het onmogelijke gepresteerd: na een bergrit over de Mont Ventoux en een tijdrit was hij ook de snelste in de massaspurt op de Champs Elysées. De Tour de France katapulteerde Wout van Aert spoorslags naar een absolute status van topfavoriet voor goud in Tokio - of toch minstens een serieuze medaillekandidaat, morgenochtend in de wegrit en woensdag in de tijdrit.