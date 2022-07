PORTRET. Hoe tenger Woutje de groene geweldenaar Wout van Aert (26) werd en dat nochtans niet de bedoeling was: “De veldrit van Vorselaar, dààr droomden wij van”

Hebt u hem gisteren over de finish zien komen, boven in Hautacam? Zijn ploegmaat Jonas Vingegaard (25) had exact twee minuten en tien seconden eerder de etappe gewonnen, en in één moeite ook de Tour. Samen hadden ze Tadej Pogacar (23) uitgeschakeld, in een soort van morbide dans op een steile col waarbij de groene trui met de gele in zijn wiel de witte het zwart voor de ogen had gereden. En toen kwam Wout Van Aert dus over de streep, met een vuistje gebald en een luide schreeuw die van heel diep vanbinnen kwam. Maar vooral: in zijn donkere, diepliggende ogen kon je zien wat rennersgeluk is - een mengeling van bloeddorst, trots en totale uitputting.