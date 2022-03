PORTRET. De Poggio di Sanremo: begin jaren 2000 een maat voor niets, nu meer scherprechter dan ooit

WielrennenWie Milaan-Sanremo zegt, zegt automatisch de Poggio en omgekeerd. De legendarisch klim in absolute finale is dé ultieme scherprechter van La Primavera. Het kaf wordt er van het koren gescheiden. Overleven is de boodschap. Maar waar moet u allemaal op letten? Portret van een puist aan de Middellandse Zee die na bijna 300 kilometer koers ferm in de kuiten kruipt.

VIDEO: Johan Museeuw op verkenning op de Poggio

Eerst een kleine misvatting uit de wereld helpen. De Poggio is niet altijd onderdeel geweest van Milaan-Sanremo. Pas in 1960 werd de klim opgenomen in het parcours van de Italiaanse lenteklassieker. Reden? De organisatie had haar zinnen gezet op een selectievere omloop om de kansen voor niet-sprinters te vergroten. Sinds 1960 is de Poggio dan ook niet meer weg te denken uit La Primavera. Een deels geslaagde ingreep: de laatste vijf jaar was de klim beslissender dan ooit, begin jaren 2000 was het vaak een maat voor niets.

Wat maakt de Poggio nu zo speciaal? Van de lengte en het stijgingspercentage zijn de renners niet zo bevreesd. 3,7 kilometer aan gemiddeld 3,7% is voor een profrenner geen onoverkomelijke opdracht - in de eerste bochten moeten de coureurs er zelfs in de remmen. Maar toch botsen velen verderop het klimmetje op hun limieten en dat ligt aan plaats die de heuvel krijgt in het parcours. Wanneer het peloton de Poggio opdraait op de Via Duca D’Aosta hebben de renners al 284 kilometer in de benen en is bij de meesten het vet al van de soep.

Volledig scherm © Jan Van den Bulck

Positioneren

In eerste instantie slorpt de aanloop naar de Poggio al heel wat energie op. Er worden treintjes gevormd zoals voor een massasprint en het tempo wordt de hoogte ingeblazen. Kortom: positioneren is key. Opschuiven op de Poggio is door de breedte van de weg wel nog mogelijk, maar dat kost dan weer cruciale krachten die je in de slotfase van een Monument liever niet verspeelt. Het kan zomaar het verschil betekenen tussen mee zijn met de beteren of juist net niet.

Het belangrijkste punt van de klim bevindt zich op een kleine kilometer van de top. De weg loopt er wat golvender met stroken vals plat waar de wind kan spelen. Het lastigste stuk zit net na die golvende fase, de weg stijgt dan plots heel even met 8%, meteen ook het maximale stijgingspercentage van de Poggio. Het is daar dat de punchers het verschil willen maken. Daarnaast “is het de laatste kans om van de spurters af te geraken”, liet Philippe Gilbert in het verleden optekenen.

Volledig scherm © Jan Van den Bulck

48 kilometer per uur

Vorig jaar lag de pieksnelheid bij de demarrage van Julian Alaphilippe één kilometer voor de top rond de 48 kilometer per uur. De Franse wereldkampioen viel de voorbije drie jaar telkens aan op het steilste stuk en dat op indrukwekkend genoeg z'n buitenblad. Alleen in 2019 kon hij die demarrage ook omzetten in een zege op de Via Roma. Dit jaar is Alaphilippe er niet bij.

Het is ook elk jaar opnieuw uitkijken of de record-klimtijd op de Poggio teniet wordt gedaan. Maurizio Fondriest en Laurent Jalabert beklommen in 1995 de Poggio in 5 minuten en 46 seconden aan een gemiddelde snelheid van 38,50 kilometer/uur. In 2019 was een groepje met onder meer Alaphilippe, Van Aert, Naesen, Valverde en Sagan er dichtbij, maar met 5:50 kwamen ze vier tellen tekort.

Volledig scherm Alaphilippe houdt wel van aanvallen op de Poggio © Photo News

Afdaling

Op 5,5 kilometer van de finish bereiken de renners de top van de Poggio om vervolgens linksaf te draaien naar de Via Val d’Olivi voor een bliksemsnelle afdaling. Een oude wielerwet zegt dat tien seconden voorsprong op de top volstaan om te winnen in Sanremo. Het zit dicht bij de waarheid: soms volstaan tien seconden niet, maar minder is zeker niet genoeg. De laatste die alleen de top rondde en won was Vincenzo Nibali in 2018.

De afdaling is eigenlijk minstens even belangrijk als de klim. In het eerste gedeelte volgen de haarspelbochten zich snel op en wordt er vaak gevallen. “Je moet durven en kunnen dalen om de Poggio snel naar beneden te komen”, klonk het bij Kwiatkowski, de winnaar in 2017. Bovendien kan ook de vermoeidheid parten spelen. Na een slopende koers van bijna 300 kilometer loert concentratieverlies om de hoek.

En dan is er nog de overgang van de afzink van de Poggio naar de laatste vlakke kilometers in het centrum van Sanremo. Elk jaar valt het er héél even stil. Renners monsteren wie mee is na een razende afdaling. Ook daar kan iemand nog profiteren. Jasper Stuyven maakte vorig jaar bijvoorbeeld van die ene fractie van een seconde vertwijfeling gebruik om weg te stormen.

Afspraak morgen in Sanremo.

VIDEO: Herbeleef hieronder nog eens de editie van vorig jaar:

Volledig scherm Zich op Sanremo en de afdaling van de Poggio. © Polaris/Photo News

