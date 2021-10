Populair bij (ex-)profs en vooral groot in Amerika: wat gaat Remco Evenepoel in Belgian Waffle-gravelrace doen?

The Hell of the Mid-West is de vierde van vier gravelwedstrijden van de zogenaamde Belgian Waffle Race. Hij is 178 kilometer lang en telt 2.437 hoogtemeters. Drie andere Belgian Waffle Races races vonden dit jaar in San Diego, North Carolina en in Utah plaats. “Het heet de Belgian Waffle Race omdat alle deelnemers na aankomst op grote Luikse wafels met slagroom worden getrakteerd”, zegt de Nederlander Laurens ten Dam, ex-prof, die zich na zijn carrière voluit op het gravelcircuit stortte. Ten Dam werd begin juni nog tweede achter de Amerikaan Ian Boswell in de Unbound Gravel, een wedstrijd in Kansas van ruim driehonderd kilometer die beter bekend is als de Dirty Kanza.