Pols blijft Pogacar ondanks dubbele Sloveense titel zorgen baren: “Het is zeker nog niet 100 procent”

Tadej Pogacar heeft er tot zijn vijfde seizoen als prof op moeten wachten, maar het Sloveense wonderkind is dan toch voor het eerst Sloveens kampioen op de weg. Pogacar rondde gisteren op het nationaal kampioenschap een lange aanval - waarvan een groot deel in het gezelschap van Luka Mezgec - solo af. En dat nadat hij vorige week donderdag ook al met een voorsprong van vijf (!) minuten Sloveens kampioen tijdrijden werd. “Het is een geweldige eer om eindelijk nationaal kampioen te zijn”, glunderde ‘Pogi’ gisteren. “Ik kan niet wachten om in deze trui aan de start van de Tour te staan.”

“Dit was een laatste test voor de benen voor de Tour", ging hij verder. “Over mijn vorm mag ik niet klagen, maar we zullen zien hoe het gaat in de Tour. Ik ben gemotiveerd, heb vertrouwen en ben overtuigd van de sterkte van mijn ploeg. Het wordt een zwaar gevecht, maar ik start om te winnen.”

Volledig scherm © UAE Team Emirates

Nog last van pols

De voor de hand liggende conclusie is dat hij er klaar voor is na zijn polsblessure na de val in Luik-Bastenaken-Luik, maar Pogacar strooide zelf toch wat twijfel. “Maandag onderga ik een laatste scan. Ik hoop dat hij nog goed verder geneest, want anders wordt het een heel zware maand juli. Mijn pols is nog niet volledig mobiel, bij bepaalde schokken ondervind ik er nog wat last van. Mijn lichaam moet een beetje compenseren, dus hij is zeker nog niet 100 procent in orde. Jonas (Vingegaard, red.) start sowieso als de favoriet - hij was heel dominant in de Dauphiné en ik ben zelf pas terug na een blessure.”

Maakt de tweevoudige Tourwinnaar zich écht zorgen of wil hij gewoon de druk bij concurrent en titelverdediger Vingegaard leggen? Het antwoord krijgen we wellicht pas in Bilbao.

