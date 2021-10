POLL. Van Aert? Van der Poel? Of toch iemand anders? Laat hier weten wie volgens u Parijs-Roubaix wint!

WK wielrennen Wonden likken voor Van Aert: “Roubaix? Het was in Leuven te doen”

27 september Geen slappe excuses bij Wout van Aert (27). Hij vatte het WK samen in twee duidelijke conclusies: “Alaphilippe was de sterkste en ik was niet goed genoeg.” Over één ding had hij spijt: hij had zijn goeie vriend Jasper Stuyven misschien sneller moet inlichten over zijn twijfels.