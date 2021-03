POLL. Mathieu Madness! De straffe stoten zijn amper nog bij te houden: wat vind jij de zotste prestatie van MVDP?

WielrennenEen solo van 72 kilometer in de BinckBank Tour? Die fenomenale ontknoping in de Amstel Gold Race twee jaar geleden? Of toch maar zijn indrukwekkende explosies in de jongste Strade Bianche? Mathieu van der Poel blijft monden doen openvallen. Welk exploot maakte op jou het meeste indruk?

Poll Wat vind jij de strafste prestatie van Mathieu van der Poel? Winst Denain enkele dagen na zware val in Nokere (2019)

Inhaalrace na valpartijen Ronde van Vlaanderen (2019)

Remonte Amstel Gold Race (2019)

Nederlands kampioen na solo van 40 kilometer (2020)

Rit- en eindzege in BinckBank Tour, zesde daags nadien in Luik-Bastenaken-Luik (2020)

Millimetersprint Ronde van Vlaanderen tegen Van Aert (2020)

86 kilometer in de aanval in Kuurne-Brussel-Kuurne (2021)

Inhaalrace na valpartijen Ronde van Vlaanderen (2019) (7%)

Remonte Amstel Gold Race (2019) (54%)

Nederlands kampioen na solo van 40 kilometer (2020) (1%)

Rit- en eindzege in BinckBank Tour, zesde daags nadien in Luik-Bastenaken-Luik (2020) (5%)

Millimetersprint Ronde van Vlaanderen tegen Van Aert (2020) (10%)

86 kilometer in de aanval in Kuurne-Brussel-Kuurne (2021) (2%)

Krachtsexplosies zorgen voor indrukwekkende zege Strade Bianche (2021) (20%)

24/3/2019: winst Denain na val in Nokere Koerse

We zien hem nog zo liggen op de kasseien in Nokere. In wat zijn eerste klassieke voorjaar op de weg moet worden, gaat Mathieu van der Poel in zijn eerste eendagswedstrijd na een kegelspel spectaculair tegen de grond. De Nederlander maakt flink wat buitelingen, blijft kermend en geblutst op de grond liggen. Het lijkt erop dat zijn voorjaar voorbij is nog voor het echt begonnen is. Tot Van der Poel twee dagen later ingepakt de finale van de Ronde van Vlaanderen verkent. En nog eens twee dagen later doodleuk de GP Denain naar zijn hand zet. Op 40 kilometer van de streep rijdt hij het peloton in de prak. In de finale gaat hij op en over de vluchters. MVDP wint solo zijn eerste grote eendagskoers in Frankrijk.

Van der Poel in de GP Denain van 2019.

7/4/2019: inhaalrace na valpartijen Ronde van Vlaanderen

“Hoe rap rijdt den dienen, vent.” Koersorakel Luc Meersman ziet in de finale van de Ronde van Vlaanderen plots een Nederlandse tricolore voorbij de ploegwagen van Trek-Segafredo schieten. Van der Poel was in de aanloop naar de tweede beurt op de Oude Kwaremont gevallen toen hij over een putdeksel reed. Boeken toe, maar in de achtergrond trekt de kleinzoon van Raymond Poulidor alle registers open. MVDP stormt de Koppenberg en wat later opnieuw de Oude Kwaremont op. Helaas komt hij te laat om de uitval van Alberto Bettiol te beantwoorden. Toch had iedereen achteraf de mond vol over de inhaalrace van Van der Poel. In de sprint om de derde plaats - Asgreen was in de finale ook nog lekgereden - laat hij zich enkel door Alexander Kristoff nog kloppen.

Van der Poel in actie in de Ronde van Vlaanderen twee jaar geleden.

21/4/2019: winst in de Amstel Gold Race

Twee weken na de Ronde is het prijs in 2019 en wéér na een onwaarschijnlijke stoot. Van der Poel opent de finale op meer dan 50 kilometer van de streep. De Nederlander trapt daarna even op zijn adem en moet op weg naar Berg en Terbijt toekijken hoe Alaphilippe en Fuglsang het laken naar zich toe trekken. In zes waanzinnige slotkilometers perst Van der Poel er alles uit. De twee vooraan loeren te veel naar elkaar en in de laatste hectometers komt alles samen. MVDP slingert zich als een dolleman naar het wiel van Alaphilippe en pakt zijn eerste grote klassieke zege.

VIDEO: Van der Poel na fenomenale zege in de Amstel Gold Race

Volledig scherm © ANP

23/8/2020: Nederlands kampioen na een solo van 40 kilometer

Door het coronavirus geen straffe stoten in het voorjaar van 2020. Van der Poel mist daarop wat de herstart van het seizoen in augustus. Vooral de Italiaanse klassiekers vallen tegen, enkele weken later zet MVDP in het NK op en rond de VAM-berg de puntjes op de i. Nils Eekhoff rijdt een dijk van een wedstrijd, maar moet net als de rest van het peloton zien hoe Van der Poel keer op keer uitpakt op de aangelegde puist in Drenthe. Op 40 kilometer van de aankomst rijdt hij in z'n eentje weg. Het peloton is niet bij machte om hem nog bij te halen. De tweede Nederlandse titel op de weg is een feit.

Van der Poel op de VAM-berg.

3/10/2020: solo van 72,5 kilometer in de BinckBank Tour, 6de plaat Luik-Bastenaken-Luik dag erna

Na een tussentijdse stage om zich klaar te stomen voor de Vlaamse klassiekers pakt Van der Poel begin oktober zwaar uit in de slotrit van de verkorte BinckBank Tour met aankomst op de Vesten in Geraardsbergen. De Nederlandse kampioen rijdt welgeteld 72,5 kilometer in zijn eentje in de aanval. Küng, Naesen en Soren Kragh Andersen slagen er alleen én samen niet in om MVDP bij te halen. Van der Poel haalt de eindzege binnen, maar doet daarna nog iets straffers. 24 uur na zijn indrukwekkende zege komt hij als 6de binnen in Luik-Bastenaken-Luik op 14 seconden van het vijftal dat om de zege sprint. “Het voelt als een gemiste kans”, zegt hij achteraf. “Mohoric reed in de finale zomaar naar Roglic en co. Dat had ik ook gekund.”

Mathieu van der Poel in de BinckBank Tour.

18/10/2020: winst Ronde van Vlaanderen na centimetersprint tegen Van Aert

Terwijl Wout van Aert dé man is van het najaar in 2020, raakt het BinckBanck-LBL-exploot van Van der Poel wat ondergesneeuwd. In de Ronde van Vlaanderen bewijst hij zijn topvorm helemaal te pakken te hebben. Met Alaphilippe rijdt MVDP weg op de Koppenberg. Van Aert komt even later aansluiten en met z'n drieën is een ferme finale in de maak. Na een aanrijding met een motor verdwijnt Alaphilippe uit koers, Van Aert en Van der Poel rijden samen naar Oudenaarde waar een prangende sprint over winst en verlies beslist. De Nederlander blijft kalm onder de vod en wacht zolang mogelijk om aan te zetten. Het tikkeltje extra explosiviteit bezorgt Van der Poel met 7 centimeter overschot zijn eerste zege in een Monument.

VIDEO: Van der Poel wint Ronde van Vlaanderen

28/02/2021: 86 kilometer in de aanval in Kuurne-Brussel-Kuurne

In 2021 gaat MVDP gewoon op zijn elan door. Een kleine maand na zijn vierde wereldtitel in het veld wint hij in de UAE zijn eerste koers op de weg, in zijn tweede doet hij het hele peloton om hun moeder roepen. Van der Poel vertrekt in Kuurne-Brussel-Kuurne op 88 kilometer van de aankomst op de Kanarieberg. De groten laten zich verrassen en willen of kunnen niet mee. Met de gewillige Narvaez rijdt Van der Poel naar de kopgroep, waar hij tot op anderhalve kilometer van de aankomst de motor van het gebeuren is. Het is een late uitval van Kasper Asgreen die ervoor zorgt dat de aanvallers gegrepen worden. Sneu voor MVDP na een waanzinnige dag in de aanval.

Van der Poel reed in Kuurne-Brussel-Kuurne ruim 85 kilometer in de aanval.

6 maart 2021: indrukwekkende winst Strade Bianche

Het zal een half wonder zijn als Julian Alaphilippe de komende dagen geen verkoudheid overhoudt aan de versnellingen van Mathieu van der Poel. De Nederlander imponeert op een ongeziene manier in de Strade Bianche. In een koers waar Tour-winnars Pogacar en Bernal het in de finale opnemen tegen Alaphilippe, Van Aert en Van der Poel is het die laatste die zijn typische aanvallen voor één keer opspaart tot diep in de finale. Op 12 kilometer trekt MVDP alle registers open op Le Tolfe. Van der Poel raakt voorop met Alaphilippe en Bernal, op de Via Santa Caterina haalt hij nog eens uit. Met een vermorzelende demarrage worden de twee concurrenten naar de ereplaatsen verwezen. Uitzonderlijk machtsvertoon van een coureur die de straffe stoten maar blijft opstapelen.

VIDEO: Van der Poel wint de Strade Bianche

Van der Poel won de Strade Bianche na een ferm exploot op Le Tolfe en de Via Santa Caterina.

