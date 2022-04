POLL. Een spookrijder, waaghals en verkeerde winnaar: wat is voor u hét opvallendste moment van het wielervoorjaar?

Poll Wat was voor u het meest opvallende moment van het wielervoorjaar? Kapotte achterwielen van Van Aert en Laporte in Roubaix

Bardet helpt Alaphilippe in Luik-Bastenaken-Luik Wat was voor u het meest opvallende moment van het wielervoorjaar? Kapotte achterwielen van Van Aert en Laporte in Roubaix (1%)

Lampaert komt ten val door toeschouwer (8%)

Van Aert en ploegmakker(s) hand in hand over finish (16%)

Verkeerde winnaar aangeduid in Amstel Gold Race (7%)

Colbrelli zakt in elkaar in Catalonië (3%)

Spookrijder Merlier in Scheldeprijs (2%)

Slalom Pogacar op Kwaremont, later gehinderd in sprint (8%)

Eerste Afrikaanse winnaar in klassieker (32%)

Waaghals Mohoric in afdaling Poggio (4%)

Bardet helpt Alaphilippe in Luik-Bastenaken-Luik (19%)

Kapotte achterwielen Van Aert en Laporte

Het materiaal van Jumbo-Visma liet het meermaals afweten in Parijs-Roubaix. Wout van Aert moest van fiets wisselen in het Bos van Wallers, nadat zijn achterwiel dubbel plooide. Ook ploegmaat Christophe Laporte zag hoe zijn achterwiel bezweek onder de druk van de kasseien.

Lampaert komt ten val door toeschouwer

Een podiumplaats voor Yves Lampaert wenkte in Parijs-Roubaix. Tot die dekselse sector 2. Willems à Hem. Lampaert raakte hard de arm van een man op rechts, caprioleerde dwars over de kasseien om dan links keihard tegen een asfaltstrook te smakken.

Van Aert en ploegmakker(s) hand in hand over finish

Jumbo-Visma was bij momenten heel dominant in het wielervoorjaar. Zo reden Wout van Aert, Primoz Roglic en Christophe Laporte in de openingsrit van Parijs-Nice weg op de slotklim. Vervolgens kreeg Laporte de overwinning cadeau. Diezelfde Fransman kwam later met Van Aert hand in hand over de streep in de E3 Saxo Bank Classic. Toen was de zege een prooi voor de Belgische kampioen.

Volledig scherm © AFP

Verkeerde winnaar aangeduid in Amstel

Opnieuw een knotsgek einde in de Amstel Gold Race. Radio Tour riep Benoît Cosnefroy tot winnaar uit. Maar de finishfoto wees uit dat wel degelijk Michal Kwiatkowski als eerste de streep passeerde. “Putain, c’est pour Kwiato!”

Colbrelli zakt in elkaar in Catalonië

Een triest moment in het voorjaar. De wielerwereld werd opgeschrikt toen Sonny Colbrelli na de finish in de Ronde van Catalonië plots in elkaar zakte. De Italiaan kreeg een hartstilstand en moest gereanimeerd worden. Enkele uren later kwam zijn ploeg met verlossend nieuws: “Zijn toestand is stabiel.” Oef.

Spookrijder Merlier in Scheldeprijs

‘Timmeke, Timmeke, Timmeke, wat doe je nu?’ De Belgische sprinter maakte na zijn negende plek in de Scheldeprijs rechtsomkeer om zo snel mogelijk naar de bus te kunnen. Maar Merlier moest tot z’n eigen verbazing vaststellen dat er nog een groepje achtervolgers met onder meer Fabio Jakobsen en Arnaud De Lie kwam afgestormd. Merlier zette snel z’n fiets over de afsluiting en kon er nog net op tijd zelf over springen.

Pogacar in de Ronde: slalom op Kwaremont, later gehinderd in sprint

Wat een debuut in de Ronde van Vlaanderen. Tadej Pogacar maakte indruk op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont. De Sloveen laveerde van de ene renner naar de andere en zorgde voor een grootse machtsontplooiing. Maar finaal liet hij zich wel ringeloren in de sprint, toen Dylan van Baarle en Valentin Madouas in extremis terugkeerden.

Eerste Afrikaanse winnaar in klassieker

Dit zagen we niet meteen aankomen. Biniam Girmay schreef geschiedenis in Gent-Wevelgem door als eerste Afrikaan een klassieker te winnen. De Eritreeër maakte het met een kloeke sprint af tegen medevluchters Christophe Laporte, Dries Van Gestel en Jasper Stuyven. En zeggen dat Girmay eerst niet zou starten in Gent-Wevelgem...

Volledig scherm © BELGA

Waaghals Mohoric in afdaling Poggio

Wat een waanzinnige afdaling van de Poggio. Matej Mohoric gooide zich met veel gevoel voor risico voorbij alles en iedereen als een steen naar beneden naar Sanremo. De Sloveen flirtte een tweetal keer met een valpartij, maar uiteindelijk leverde het hem wel de overwinning op.

Bardet helpt Alaphilippe in Luik-Bastenaken-Luik

Terwijl Remco Evenepoel Luik-Bastenaken-Luik won, werd z’n ploegmaat Julian Alaphilippe afgevoerd na een zware valpartij. De Franse wereldkampioen liep meerdere breuken en een klaplong op. De ‘held’ in dit verhaal? Romain Bardet. De Fransman van Team DSM gaf zijn eigen (winst)kansen op door Alaphilippe meteen ter hulp te schieten. “Het was een noodsituatie.”

