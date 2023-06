Pogacar wint Sloveens tijdritkampioenschap met vijf (!) minuten verschil, Ganna wederom de beste in Italië

KIJK. Landgenoot geeft emotioneel eerbetoon voor overleden Mäder in Ronde van Slovenië, waar het ei zo na slecht afloopt voor Italiaans kampioen

Opvallende beelden uit de Ronde van Slovenië. Ook daar stonden renners stil bij het overlijden van Gino Mäder. Een landgenoot van de Zwitser sprong tijdens een beklimming weg, vormde een hartjemet z’n handen en wees met de tranen in de ogen naar de hemel. Van een eerbetoon gesproken. Later in de etappe ging het ei zo na zwaar mis. De Italiaans kampioen Filippo Zana schatte in de laatste afdaling een bocht verkeerd in en dook met volle snelle snelheid een wei in. De Italiaan leek wonder boven wonder niets over te houden aan de tuimelperte.